МВФ предупредил об усилении миграционного давления в США

ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. Подходы американской администрации в сфере миграции приведут к усилению инфляционного давления и повлияют на рынок труда, следует из оценки Международного валютного фонда (МВФ) о состоянии экономики США, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
"Усиление мер по охране границы и рост выдворений, как ожидается, станут причиной сокращения количества иностранной рабочей силы в ближайшие годы, что приведет к сокращению занятости, скромному увеличению инфляционного давления", - говорится в документе МВФ.
