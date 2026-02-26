https://1prime.ru/20260226/mvf-867827353.html

МВФ предупредил об усилении миграционного давления в США

2026-02-26T01:19+0300

экономика

мировая экономика

мвф

ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. Подходы американской администрации в сфере миграции приведут к усилению инфляционного давления и повлияют на рынок труда, следует из оценки Международного валютного фонда (МВФ) о состоянии экономики США, которая имеется в распоряжении РИА Новости. "Усиление мер по охране границы и рост выдворений, как ожидается, станут причиной сокращения количества иностранной рабочей силы в ближайшие годы, что приведет к сокращению занятости, скромному увеличению инфляционного давления", - говорится в документе МВФ.

мировая экономика, мвф