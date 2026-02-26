https://1prime.ru/20260226/mvf-867827662.html

В МВФ заявили о системной переориентации экономики США

В МВФ заявили о системной переориентации экономики США - 26.02.2026, ПРАЙМ

В МВФ заявили о системной переориентации экономики США

Американские власти приступили к системной переориентации экономики США с целью повышения экономической самодостаточности, заявила директор-распорядитель... | 26.02.2026, ПРАЙМ

экономика

мировая экономика

сша

кристалина георгиева

мвф

ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Американские власти приступили к системной переориентации экономики США с целью повышения экономической самодостаточности, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Американские политики приступили к системной переориентации экономики США с целью повышения уровня жизни американских рабочих. Администрация стремится к этому путем повышения экономической самодостаточности", - сообщила Георгиева журналистам на брифинге. Директор-распорядитель добавила, что целью властей США также стала поддержка внутреннего производства, сокращение торгового дефицита и зависимости от импортных товаров. "Инвестиции во внутреннее производство энергоресурсов, обеспечение безопасности границ и сокращение роли федерального правительства в экономике также являются важными мерами", - добавила Георгиева.

сша

2026

