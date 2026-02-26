https://1prime.ru/20260226/mvf-867827662.html
В МВФ заявили о системной переориентации экономики США
В МВФ заявили о системной переориентации экономики США - 26.02.2026, ПРАЙМ
В МВФ заявили о системной переориентации экономики США
Американские власти приступили к системной переориентации экономики США с целью повышения экономической самодостаточности, заявила директор-распорядитель... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T01:46+0300
2026-02-26T01:46+0300
2026-02-26T01:46+0300
экономика
мировая экономика
сша
кристалина георгиева
мвф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867827662.jpg?1772059614
ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Американские власти приступили к системной переориентации экономики США с целью повышения экономической самодостаточности, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Американские политики приступили к системной переориентации экономики США с целью повышения уровня жизни американских рабочих. Администрация стремится к этому путем повышения экономической самодостаточности", - сообщила Георгиева журналистам на брифинге.
Директор-распорядитель добавила, что целью властей США также стала поддержка внутреннего производства, сокращение торгового дефицита и зависимости от импортных товаров.
"Инвестиции во внутреннее производство энергоресурсов, обеспечение безопасности границ и сокращение роли федерального правительства в экономике также являются важными мерами", - добавила Георгиева.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, кристалина георгиева, мвф
Экономика, Мировая экономика, США, Кристалина Георгиева, МВФ
В МВФ заявили о системной переориентации экономики США
Глава МВФ Георгиева: США приступили к системной переориентации экономики
ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Американские власти приступили к системной переориентации экономики США с целью повышения экономической самодостаточности, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Американские политики приступили к системной переориентации экономики США с целью повышения уровня жизни американских рабочих. Администрация стремится к этому путем повышения экономической самодостаточности", - сообщила Георгиева журналистам на брифинге.
Директор-распорядитель добавила, что целью властей США также стала поддержка внутреннего производства, сокращение торгового дефицита и зависимости от импортных товаров.
"Инвестиции во внутреннее производство энергоресурсов, обеспечение безопасности границ и сокращение роли федерального правительства в экономике также являются важными мерами", - добавила Георгиева.