В МВФ прокомментировали планы США по росту военного бюджета
ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. США могут выполнить планы по росту военного бюджета в 2027 году до 1,5 триллионов долларов, но внимание стоит уделять сокращению долга, заявила на вопрос РИА Новости директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"США находятся в состоянии финансировать свои расходы, государственные расходы. Однако мы рекомендуем уделять среднесрочное внимание снижению долга и дефицита", - сообщила она, отвечая на вопрос агентства на брифинге.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о цели увеличения бюджета Пентагона в 2027 году до уровня в 1,5 триллиона долларов.
финансы, мировая экономика, сша, кристалина георгиева, дональд трамп, мвф
Финансы, Экономика, Мировая экономика, США, Кристалина Георгиева, Дональд Трамп, МВФ
