В МВФ прокомментировали планы США по росту военного бюджета

Добавлен бэкграунд | 26.02.2026, ПРАЙМ

Добавлен бэкграунд ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. США могут выполнить планы по росту военного бюджета в 2027 году до 1,5 триллионов долларов, но внимание стоит уделять сокращению долга, заявила на вопрос РИА Новости директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "США находятся в состоянии финансировать свои расходы, государственные расходы. Однако мы рекомендуем уделять среднесрочное внимание снижению долга и дефицита", - сообщила она, отвечая на вопрос агентства на брифинге. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о цели увеличения бюджета Пентагона в 2027 году до уровня в 1,5 триллиона долларов.

