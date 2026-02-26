Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
финансы, мировая экономика, сша, кристалина георгиева, дональд трамп, мвф
02:29 26.02.2026
 
В МВФ прокомментировали планы США по росту военного бюджета

Добавлен бэкграунд
ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. США могут выполнить планы по росту военного бюджета в 2027 году до 1,5 триллионов долларов, но внимание стоит уделять сокращению долга, заявила на вопрос РИА Новости директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"США находятся в состоянии финансировать свои расходы, государственные расходы. Однако мы рекомендуем уделять среднесрочное внимание снижению долга и дефицита", - сообщила она, отвечая на вопрос агентства на брифинге.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о цели увеличения бюджета Пентагона в 2027 году до уровня в 1,5 триллиона долларов.
 
