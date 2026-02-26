Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В отелях Каталонии вырастет туристический налог - 26.02.2026
В отелях Каталонии вырастет туристический налог
В отелях Каталонии вырастет туристический налог
МАДРИД, 26 фев - ПРАЙМ. Туристический налог на проживание в отелях и апартаментах Каталонии вырастет с 1 апреля, при этом в Барселоне его размер в большинстве случаев будет удвоен, сообщили РИА Новости в официальном центре помощи туристам Barcelona Turisme. "Парламент Каталонии одобрил повышение туристического налога на гостиницы и туристические апартаменты с 1 апреля. Гостям нашего города надо учитывать эту информацию при планирование бюджета своих путешествий", - сказали в центре. В Барселоне налог в большинстве случаев будет удвоен уже с 1 апреля. Кроме того, к нему добавляется действующая муниципальная надбавка. В остальной части Каталонии повышение составит 50% в 2026 году и будет удвоено к 2027 году. Так, максимальный размер общих туристических сборов в Барселоне составит от приблизительно 10 до 15 евро за ночь в зависимости от категории гостиницы. Постепенное повышение цен будет проводиться до 2029 года. Правительство Каталонии приняло это решение в рамках политики по сдерживанию турпотока и дополнительному финансированию доступного жилья. Теперь туристический налог в регионе будет одним из самых высоких в Европе. В начале февраля национальный институт статистики Испании сообщил, что в 2025 году страна приняла 96,8 миллионов иностранных туристов, что на 3,2% больше, чем годом ранее. Таким образом, королевство третий год подряд обновило исторический максимум. Самым посещаемым регионом страны стала Каталония. Ее в 2025 году посетили более 20 миллионов туристов.
05:42 26.02.2026 (обновлено: 06:22 26.02.2026)
 
В отелях Каталонии вырастет туристический налог

В Каталонии с 1 апреля вырастет туристический налог на проживание в отелях

МАДРИД, 26 фев - ПРАЙМ. Туристический налог на проживание в отелях и апартаментах Каталонии вырастет с 1 апреля, при этом в Барселоне его размер в большинстве случаев будет удвоен, сообщили РИА Новости в официальном центре помощи туристам Barcelona Turisme.
"Парламент Каталонии одобрил повышение туристического налога на гостиницы и туристические апартаменты с 1 апреля. Гостям нашего города надо учитывать эту информацию при планирование бюджета своих путешествий", - сказали в центре.
В Барселоне налог в большинстве случаев будет удвоен уже с 1 апреля. Кроме того, к нему добавляется действующая муниципальная надбавка. В остальной части Каталонии повышение составит 50% в 2026 году и будет удвоено к 2027 году.
Так, максимальный размер общих туристических сборов в Барселоне составит от приблизительно 10 до 15 евро за ночь в зависимости от категории гостиницы. Постепенное повышение цен будет проводиться до 2029 года.
Правительство Каталонии приняло это решение в рамках политики по сдерживанию турпотока и дополнительному финансированию доступного жилья. Теперь туристический налог в регионе будет одним из самых высоких в Европе.
В начале февраля национальный институт статистики Испании сообщил, что в 2025 году страна приняла 96,8 миллионов иностранных туристов, что на 3,2% больше, чем годом ранее. Таким образом, королевство третий год подряд обновило исторический максимум. Самым посещаемым регионом страны стала Каталония. Ее в 2025 году посетили более 20 миллионов туристов.
 
