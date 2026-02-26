https://1prime.ru/20260226/nalog-867831113.html
В отелях Каталонии вырастет туристический налог
В отелях Каталонии вырастет туристический налог - 26.02.2026, ПРАЙМ
В отелях Каталонии вырастет туристический налог
Туристический налог на проживание в отелях и апартаментах Каталонии вырастет с 1 апреля, при этом в Барселоне его размер в большинстве случаев будет удвоен,... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T05:42+0300
2026-02-26T05:42+0300
2026-02-26T06:22+0300
туризм
бизнес
экономика
европа
испания
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867831113.jpg?1772076164
МАДРИД, 26 фев - ПРАЙМ. Туристический налог на проживание в отелях и апартаментах Каталонии вырастет с 1 апреля, при этом в Барселоне его размер в большинстве случаев будет удвоен, сообщили РИА Новости в официальном центре помощи туристам Barcelona Turisme. "Парламент Каталонии одобрил повышение туристического налога на гостиницы и туристические апартаменты с 1 апреля. Гостям нашего города надо учитывать эту информацию при планирование бюджета своих путешествий", - сказали в центре. В Барселоне налог в большинстве случаев будет удвоен уже с 1 апреля. Кроме того, к нему добавляется действующая муниципальная надбавка. В остальной части Каталонии повышение составит 50% в 2026 году и будет удвоено к 2027 году. Так, максимальный размер общих туристических сборов в Барселоне составит от приблизительно 10 до 15 евро за ночь в зависимости от категории гостиницы. Постепенное повышение цен будет проводиться до 2029 года. Правительство Каталонии приняло это решение в рамках политики по сдерживанию турпотока и дополнительному финансированию доступного жилья. Теперь туристический налог в регионе будет одним из самых высоких в Европе. В начале февраля национальный институт статистики Испании сообщил, что в 2025 году страна приняла 96,8 миллионов иностранных туристов, что на 3,2% больше, чем годом ранее. Таким образом, королевство третий год подряд обновило исторический максимум. Самым посещаемым регионом страны стала Каталония. Ее в 2025 году посетили более 20 миллионов туристов.
европа
испания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, европа, испания
Туризм, Бизнес, Экономика, ЕВРОПА, ИСПАНИЯ
В отелях Каталонии вырастет туристический налог
В Каталонии с 1 апреля вырастет туристический налог на проживание в отелях
МАДРИД, 26 фев - ПРАЙМ. Туристический налог на проживание в отелях и апартаментах Каталонии вырастет с 1 апреля, при этом в Барселоне его размер в большинстве случаев будет удвоен, сообщили РИА Новости в официальном центре помощи туристам Barcelona Turisme.
"Парламент Каталонии одобрил повышение туристического налога на гостиницы и туристические апартаменты с 1 апреля. Гостям нашего города надо учитывать эту информацию при планирование бюджета своих путешествий", - сказали в центре.
В Барселоне налог в большинстве случаев будет удвоен уже с 1 апреля. Кроме того, к нему добавляется действующая муниципальная надбавка. В остальной части Каталонии повышение составит 50% в 2026 году и будет удвоено к 2027 году.
Так, максимальный размер общих туристических сборов в Барселоне составит от приблизительно 10 до 15 евро за ночь в зависимости от категории гостиницы. Постепенное повышение цен будет проводиться до 2029 года.
Правительство Каталонии приняло это решение в рамках политики по сдерживанию турпотока и дополнительному финансированию доступного жилья. Теперь туристический налог в регионе будет одним из самых высоких в Европе.
В начале февраля национальный институт статистики Испании сообщил, что в 2025 году страна приняла 96,8 миллионов иностранных туристов, что на 3,2% больше, чем годом ранее. Таким образом, королевство третий год подряд обновило исторический максимум. Самым посещаемым регионом страны стала Каталония. Ее в 2025 году посетили более 20 миллионов туристов.