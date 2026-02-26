Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"В течение суток". На Западе рассказали о плане Финляндии против России - 26.02.2026
"В течение суток". На Западе рассказали о плане Финляндии против России
"В течение суток". На Западе рассказали о плане Финляндии против России
2026-02-26T02:57+0300
2026-02-26T02:58+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_04d62df0d473b9ee8136067311e4d355.jpg
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Вооружения, которые приобретают некоторые государства Североатлантического альянса, готовясь к войне с Россией, могут быть уничтожены за сутки, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал аналитик Патрик Хеннингсен."Финляндия фактически опустошила свою казну, чтобы получить флот американских истребителей F-35 для борьбы с Россией", — заявил аналитик.По его мнению, действия этой североевропейской страны по противодействию мнимой угрозе со стороны Москвы практически лишены смысла."Россия, вероятнее всего, могла бы уничтожить все авиабазы Финляндии за 24 часа, используя ракеты "Кинжал". Это и стало бы концом всего финского флота F-35", — заключил Хеннингсен.Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не намерена нападать на другие страны. Западные лидеры часто раздувают страхи о предполагаемой угрозе, чтобы отвлечь граждан от внутренних проблем.
"В течение суток". На Западе рассказали о плане Финляндии против России

Аналитик Хеннингсен: Россия может уничтожить все финские авиабазы за сутки

