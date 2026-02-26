Объем выдачи займов МФО в России в 2025 году вырос на 11%

https://1prime.ru/20260226/obem-867826214.html
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Объём выдачи займов микрофинансовыми организациями (МФО) в России в 2025 году вырос на 11%, до 380 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР", объединяющей ведущих участников российского микрофинансового рынка.
"Объем выдачи займов МФО по итогам 2025 года вырос за год на 11% и составил 380 миллиардов рублей. В течение года данный показатель развивался циклично, показывая то прирост, то снижение", - говорится в материалах.
Там отметили, что традиционно четвертый квартал для рынка МФО является пиковым, когда число заявок на получение займов возрастает в среднем на 30-50% по сравнению со средним годовым показателям, поэтому зафиксированный рост в отдельно взятом периоде на фоне общего снижения портфеля говорит о сезонном тренде, который будет переломлен в первом квартале 2026 года с большей долей вероятности.
При этом за четвертый квартал 2025 года рост составил 6%, в предыдущем аналогичном периоде рост был на уровне 32%.
"Количество действующих договоров микрозаймов в совокупности составило 25,7 миллиона штук. Снижение по сравнению с прошлым кварталом составило минимальные 0,1%, однако данный отрицательный тренд зафиксирован впервые за последние несколько лет", - сообщается в материалах.
Также отмечается, что подобный низкий показатель был отмечен в период ковидных ограничений в 2022 году, однако и тогда он не уходил в отрицательные значения и прирост был на уровне 1%.
"Несмотря на несущественный рост доли просроченной задолженности в портфеле по итогам года, который отчасти связан с изменением приоритетов заемщиков в части погашения обязательств в пользу трат на подготовку к Новому Году, показатель находится на стабильном уровне, что позволяет говорить о том, что рынок смог настроить риск-модели и в моменте адаптировать их под вызовы, не допуская роста дефолтов", - говорится в материалах.
В течение текущего года доля просроченной задолженности будет варьироваться в пределах 25-28%, что для высокорискованного сегмента является приемлемым, отмечает организация. Там напомнили, что годом ранее доля просроченной задолженности в течение года составляла около 30%.
