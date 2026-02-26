https://1prime.ru/20260226/obem-867826214.html

Объем выдачи займов МФО в России в 2025 году вырос на 11%

Объем выдачи займов МФО в России в 2025 году вырос на 11% - 26.02.2026, ПРАЙМ

Объем выдачи займов МФО в России в 2025 году вырос на 11%

Объём выдачи займов микрофинансовыми организациями (МФО) в России в 2025 году вырос на 11%, до 380 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе саморегулируемой... | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T00:16+0300

2026-02-26T00:16+0300

2026-02-26T00:16+0300

финансы

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867826214.jpg?1772054167

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Объём выдачи займов микрофинансовыми организациями (МФО) в России в 2025 году вырос на 11%, до 380 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР", объединяющей ведущих участников российского микрофинансового рынка. "Объем выдачи займов МФО по итогам 2025 года вырос за год на 11% и составил 380 миллиардов рублей. В течение года данный показатель развивался циклично, показывая то прирост, то снижение", - говорится в материалах. Там отметили, что традиционно четвертый квартал для рынка МФО является пиковым, когда число заявок на получение займов возрастает в среднем на 30-50% по сравнению со средним годовым показателям, поэтому зафиксированный рост в отдельно взятом периоде на фоне общего снижения портфеля говорит о сезонном тренде, который будет переломлен в первом квартале 2026 года с большей долей вероятности. При этом за четвертый квартал 2025 года рост составил 6%, в предыдущем аналогичном периоде рост был на уровне 32%. "Количество действующих договоров микрозаймов в совокупности составило 25,7 миллиона штук. Снижение по сравнению с прошлым кварталом составило минимальные 0,1%, однако данный отрицательный тренд зафиксирован впервые за последние несколько лет", - сообщается в материалах. Также отмечается, что подобный низкий показатель был отмечен в период ковидных ограничений в 2022 году, однако и тогда он не уходил в отрицательные значения и прирост был на уровне 1%. "Несмотря на несущественный рост доли просроченной задолженности в портфеле по итогам года, который отчасти связан с изменением приоритетов заемщиков в части погашения обязательств в пользу трат на подготовку к Новому Году, показатель находится на стабильном уровне, что позволяет говорить о том, что рынок смог настроить риск-модели и в моменте адаптировать их под вызовы, не допуская роста дефолтов", - говорится в материалах. В течение текущего года доля просроченной задолженности будет варьироваться в пределах 25-28%, что для высокорискованного сегмента является приемлемым, отмечает организация. Там напомнили, что годом ранее доля просроченной задолженности в течение года составляла около 30%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, россия