Орбан заявил, что Украина не сможет поставить экономику Венгрии на колени
2026-02-26T03:56+0300
БУДАПЕШТ, 26 фев - ПРАЙМ. Украина не сможет поставить венгерскую экономику на колени прекращением транзита нефти по трубопроводу "Дружба", заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.
Орбан 22 февраля сообщил, что угрозы безопасности энергопоставок благодаря мерам, предпринятым Венгрией, в государстве сейчас нет. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в тот же день объявил, что власти страны высвободили часть запасов нефти и уже начали закупать ее морским путем.
"Мы накопили столько запасов, что украинское правительство не сможет устроить хаос перед выборами, и венгерскую экономику нельзя поставить на колени нефтяной блокадой до выборов", - сказал Орбан в интервью каналу Patriota.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по "Дружбе", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. На них изберут национальное собрание, и исход голосования определит, сохранит ли Орбан власть.
