Орбан выступил с резким требованием к Зеленскому

МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с письмо к Владимиру Зеленскому, в котором настоятельно призвал возобновить работу трубопровода "Дружба". "Вы заблокировали нефтепровод, имеющий решающее значение для энергоснабжения Венгрии. Ваши действия противоречат нашим интересам и ставят под угрозу надежное и доступное энергоснабжение венгерских семей. Поэтому я призываю вас изменить свою антивенгерскую политику!" — заявил он в соцсети X.Орбан обвинил Зеленского в том, что он втягивает Венгрию в конфликт, и подчеркнул, что Будапешт не несет ответственности за события в Украине и не собирается финансировать военные действия. "Я настоятельно призываю вас немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба" и воздержаться от дальнейших атак на энергетическую безопасность Венгрии. Больше уважения к Венгрии", — резюмировал он.Венгрия и Словакия 27 января остались без поставок через трубопровод "Дружба" из-за прекращения транзита с украинской стороны. Согласно информации портала Mandiner, киевские власти не возобновили транспортировку, ссылаясь на повреждения инфраструктуры в результате "российских атак". В понедельник Будапешт заблокировал новый пакет антироссийских санкций и предоставление ЕС кредита Киеву на сумму 90 миллиардов евро в ответ на ситуацию с нефтепроводом. В свою очередь, Братислава объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии в Украину. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Киев обосновывает свои действия вымышленными политическими причинами, поскольку нет технических оснований для прекращения поставок.

