Орбан выступил с резким требованием к Зеленскому - 26.02.2026
Орбан выступил с резким требованием к Зеленскому
Орбан выступил с резким требованием к Зеленскому - 26.02.2026, ПРАЙМ
Орбан выступил с резким требованием к Зеленскому
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с письмо к Владимиру Зеленскому, в котором настоятельно призвал возобновить работу трубопровода "Дружба". | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T12:00+0300
2026-02-26T12:00+0300
венгрия
виктор орбан
ес
владимир зеленский
будапешт
украина
петер сийярто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863619074_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_83b1f9cfbbd492df5b2217f0f96528b2.jpg
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с письмо к Владимиру Зеленскому, в котором настоятельно призвал возобновить работу трубопровода "Дружба". "Вы заблокировали нефтепровод, имеющий решающее значение для энергоснабжения Венгрии. Ваши действия противоречат нашим интересам и ставят под угрозу надежное и доступное энергоснабжение венгерских семей. Поэтому я призываю вас изменить свою антивенгерскую политику!" — заявил он в соцсети X.Орбан обвинил Зеленского в том, что он втягивает Венгрию в конфликт, и подчеркнул, что Будапешт не несет ответственности за события в Украине и не собирается финансировать военные действия. "Я настоятельно призываю вас немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба" и воздержаться от дальнейших атак на энергетическую безопасность Венгрии. Больше уважения к Венгрии", — резюмировал он.Венгрия и Словакия 27 января остались без поставок через трубопровод "Дружба" из-за прекращения транзита с украинской стороны. Согласно информации портала Mandiner, киевские власти не возобновили транспортировку, ссылаясь на повреждения инфраструктуры в результате "российских атак". В понедельник Будапешт заблокировал новый пакет антироссийских санкций и предоставление ЕС кредита Киеву на сумму 90 миллиардов евро в ответ на ситуацию с нефтепроводом. В свою очередь, Братислава объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии в Украину. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Киев обосновывает свои действия вымышленными политическими причинами, поскольку нет технических оснований для прекращения поставок.
венгрия
будапешт
украина
12:00 26.02.2026
 
Орбан выступил с резким требованием к Зеленскому

Орбан призвал Зеленского возобновить работу нефтепровода "Дружба"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с письмо к Владимиру Зеленскому, в котором настоятельно призвал возобновить работу трубопровода "Дружба".
"Вы заблокировали нефтепровод, имеющий решающее значение для энергоснабжения Венгрии. Ваши действия противоречат нашим интересам и ставят под угрозу надежное и доступное энергоснабжение венгерских семей. Поэтому я призываю вас изменить свою антивенгерскую политику!" — заявил он в соцсети X.
Орбан обвинил Зеленского в том, что он втягивает Венгрию в конфликт, и подчеркнул, что Будапешт не несет ответственности за события в Украине и не собирается финансировать военные действия.
"Я настоятельно призываю вас немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба" и воздержаться от дальнейших атак на энергетическую безопасность Венгрии. Больше уважения к Венгрии", — резюмировал он.
Венгрия и Словакия 27 января остались без поставок через трубопровод "Дружба" из-за прекращения транзита с украинской стороны. Согласно информации портала Mandiner, киевские власти не возобновили транспортировку, ссылаясь на повреждения инфраструктуры в результате "российских атак".
В понедельник Будапешт заблокировал новый пакет антироссийских санкций и предоставление ЕС кредита Киеву на сумму 90 миллиардов евро в ответ на ситуацию с нефтепроводом. В свою очередь, Братислава объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии в Украину.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Киев обосновывает свои действия вымышленными политическими причинами, поскольку нет технических оснований для прекращения поставок.
ВЕНГРИЯВиктор ОрбанЕСВладимир ЗеленскийБудапештУКРАИНАПетер Сийярто
 
 
