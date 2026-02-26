https://1prime.ru/20260226/palata-867826620.html

Счетная палата выявила различия в ценах на типовое ПО

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Счетная палата РФ провела аудит госзакупок типового программного обеспечения (ПО) и выявила существенные различия в ценах, в основном это обусловлено несовершенством нормативно-правового регулирования этой сферы, поэтому ведомство предлагает стандартизировать требования к госзакупкам такой продукции, говорится в материалах. Отмечается, что ведомство проанализировало закупки госорганов с 2022 по 2025 год по пяти ключевым видам типового ПО: антивирусы, операционные системы, системы управления базами данных, коммуникационные средства визуализации и офисное ПО. "Анализ показал, что при сопоставимых условиях и объемах поставки цены на приобретаемое ПО в различных госконтрактах могут существенно различаться, в ряде случаев до двух раз и более", - отметил аудитор Данил Шилков. "По мнению Счетной палаты, одной из ключевых причин разброса цен на закупаемое ПО является несовершенство нормативно-правового регулирования этой сферы, а именно отсутствие в законодательстве требований к описанию предмета закупки в госконтрактах (обязательный набор функциональных, технических и качественных характеристик ПО)", - отмечается в материалах. Счетная палата приводит несколько примеров по самым востребованным закупаемым продуктам, среди них - редакция "Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный". Анализ данных показал, что на закупки малых объемов (до 100 таких лицензий) приходится 37% от общего числа рассмотренных закупок, на средние (свыше 100 и до 1 000 лицензий) - 52%, а на крупные (свыше 1 000 лицензий) - 11%. "При этом в закупках малых объемов до 100 лицензий ценовой диапазон составляет от 445,87 до 2 862,50 рубля, разница - в 6,4 раза. При средних объемах более 100 и до 1 000 лицензий ценовой диапазон сужается до 469,35-1 852,35 рубля, разница - в 3,9 раза. При крупных объемах больше 1 000 лицензий ценовой диапазон также сужается и составляет от 529,63 до 1 632,27 рубля, разница - в 3,1 раза. Наблюдается последовательное сужение ценового диапазона от 540 до 200% при увеличении объема закупки", - отмечается в отчете. Или же, что касается TrueConf (ПО для организации корпоративной видеоконференцсвязи), то в разных контрактах отличается применяемая терминология, констатирует Счетная палата. Например, термин "Гостевые подключения" в наименовании товара может быть определен как термин "Количество пользователей". В связи с этим Счетная палата заключила, что описание предмета закупки зачастую не позволяет однозначно определить конфигурацию программного обеспечения, что допускает вариативность в интерпретации условий закупок со стороны поставщиков. Кроме того, ведомство указывает на отсутствие единых стандартов описания предмета закупки, которое не позволяет производить автоматизированное сопоставление стоимости ПО в различных закупках. Минцифры, в свою очередь, отметило, что по итогам проделанной работы был доработан функционал Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) для автоматизированной проверки данных о реестровых записях о российском ПО, предлагаемых при осуществлении закупок. "Реализация информационного обмена также обеспечит автоматическое формирование сведений при включении в реестр заключенных госконтрактов и реестр договоров, заключенных заказчиками по итогам закупки. Прослеживаемость закупок отечественного ПО в перспективе позволит оценивать динамику роста стоимости на такие продукты и принимать необходимые меры для обеспечения справедливого ценообразования", - отметили в Минцифры, чей комментарий прилагался в материалах. По итогам аудита Счетная палата направила правительству предложения по совершенствованию процедуры госзакупок ПО со сроком реализации до июля. В первую очередь, установить типовые условия описания предмета закупки в госконтрактах на поставку ПО и описание ПО в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг ЕИС в сфере закупок. Кроме того, предлагается доработать функционал реестра российского ПО с целью его дальнейшей интеграции с ЕИС в сфере закупок.

