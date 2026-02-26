https://1prime.ru/20260226/pepsi-867847127.html

Pepsi зарегистрировала 10 товарных знаков в России

Pepsi зарегистрировала 10 товарных знаков в России - 26.02.2026, ПРАЙМ

Pepsi зарегистрировала 10 товарных знаков в России

Ушедшая из России американская компания PepsiCo зарегистрировала в стране сразу десять товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу... | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T16:39+0300

2026-02-26T16:39+0300

2026-02-26T16:39+0300

бизнес

москва

pepsico

роспатент

https://cdnn.1prime.ru/img/83817/86/838178667_0:112:3247:1938_1920x0_80_0_0_a9eefb5cbc0e4180964cce7a94d8683f.jpg

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Ушедшая из России американская компания PepsiCo зарегистрировала в стране сразу десять товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Заявки на регистрацию поступали в ведомство с 2024 по 2025 годы, в качестве заявителя указана компания "ПепсиКо". Ведомство приняло положительное решение о регистрации двух товарных знаков чипсов "Lay's Stix" - в фиолетовой и зеленой упаковках, а также двух сухариков марки "Хрус Team. Барная коллекция". Помимо этого Роспатент одобрил регистрацию товарного знака чипсов-тортильи "Doritos", снеков со вкусом чили "Cheetos", а также газированной воды "Aqua Minerale" и "Rockstar". Кроме того, под товарными знаками "Пикантный, острый, огненный" компания сможет продавать арахисовые снеки, а под "Pepsico" - различные закуски и напитки. PepsiCo Inc. является владельцем таких брендов, как Pepsi, Mirinda, 7up, Lay's, Cheetos, Doritos. История компании в России началась в 1959 году, когда напиток был представлен на выставке американской продукции в Москве.

https://1prime.ru/20251028/pepsi-864023480.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, pepsico, роспатент