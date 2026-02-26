Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.02.2026
Pepsi зарегистрировала 10 товарных знаков в России
16:39 26.02.2026
 
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Ушедшая из России американская компания PepsiCo зарегистрировала в стране сразу десять товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Заявки на регистрацию поступали в ведомство с 2024 по 2025 годы, в качестве заявителя указана компания "ПепсиКо". Ведомство приняло положительное решение о регистрации двух товарных знаков чипсов "Lay's Stix" - в фиолетовой и зеленой упаковках, а также двух сухариков марки "Хрус Team. Барная коллекция".
Помимо этого Роспатент одобрил регистрацию товарного знака чипсов-тортильи "Doritos", снеков со вкусом чили "Cheetos", а также газированной воды "Aqua Minerale" и "Rockstar".
Кроме того, под товарными знаками "Пикантный, острый, огненный" компания сможет продавать арахисовые снеки, а под "Pepsico" - различные закуски и напитки.
PepsiCo Inc. является владельцем таких брендов, как Pepsi, Mirinda, 7up, Lay's, Cheetos, Doritos. История компании в России началась в 1959 году, когда напиток был представлен на выставке американской продукции в Москве.
