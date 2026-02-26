https://1prime.ru/20260226/peskov--867843244.html
Песков рассказал о контактах Дмитриева с США по экономическим вопросам
Песков рассказал о контактах Дмитриева с США по экономическим вопросам - 26.02.2026, ПРАЙМ
Песков рассказал о контактах Дмитриева с США по экономическим вопросам
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает контакты с Вашингтоном в... | 26.02.2026, ПРАЙМ
экономика
россия
мировая экономика
вашингтон
рф
кирилл дмитриев
дмитрий песков
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает контакты с Вашингтоном в рамках рабочей группы по экономическим вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Дмитриев продолжает работу по экономическому треку. У него осуществляются разные контакты", - сказал Песков журналистам.
россия, мировая экономика, вашингтон, рф, кирилл дмитриев, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ВАШИНГТОН, РФ, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков
