Песков рассказал о контактах Дмитриева с США по экономическим вопросам
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает контакты с Вашингтоном в... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T14:19+0300
2026-02-26T14:20+0300
экономика
россия
мировая экономика
вашингтон
рф
кирилл дмитриев
дмитрий песков
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает контакты с Вашингтоном в рамках рабочей группы по экономическим вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Дмитриев продолжает работу по экономическому треку. У него осуществляются разные контакты", - сказал Песков журналистам.
россия, мировая экономика, вашингтон, рф, кирилл дмитриев, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ВАШИНГТОН, РФ, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков
14:19 26.02.2026 (обновлено: 14:20 26.02.2026)
 
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает контакты с Вашингтоном в рамках рабочей группы по экономическим вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Дмитриев продолжает работу по экономическому треку. У него осуществляются разные контакты", - сказал Песков журналистам.
Заголовок открываемого материала