Песков рассказал о контактах Дмитриева с США по экономическим вопросам

2026-02-26T14:19+0300

экономика

россия

мировая экономика

вашингтон

рф

кирилл дмитриев

дмитрий песков

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает контакты с Вашингтоном в рамках рабочей группы по экономическим вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Дмитриев продолжает работу по экономическому треку. У него осуществляются разные контакты", - сказал Песков журналистам.

