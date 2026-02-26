https://1prime.ru/20260226/peskov-867841502.html
Путин часто встречается с правительством и ЦБ, заявил Песков
2026-02-26T13:35+0300
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин часто встречается с правительством и ЦБ, эти встречи проходят в закрытом формате, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Что касается встречи, о которой говорил (премьер-министр РФ Михаил - ред.) Мишустин, такие встречи проходят очень часто, они не только были накануне, это встречи, которые проходят в той или иной конфигурации. Иногда они ежедневно проходят, и они относятся к категории тех самых встреч и совещаний, которые проходят в закрытом формате, о которых каждый день я вам говорю", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько президент обеспокоен падением нефтегазовых доходов и доволен ли он идеями по борьбе с дефицитом. Он добавил, что президент держит руку на пульсе и обсуждает тему с правительством и с Центробанком. В среду Мишустин выступил в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Он сообщил, что во вторник вечером Путин провел многочасовое совещание по экономическим вопросам.
