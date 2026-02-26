https://1prime.ru/20260226/plan-867847711.html

Евросоюз должен восстановить отношения с Москвой, если хочет участвовать в переговорном процессе по Украине, пишет UnHerd. | 26.02.2026, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg

МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Евросоюз должен восстановить отношения с Москвой, если хочет участвовать в переговорном процессе по Украине, пишет UnHerd."Европейские лидеры сетуют, что их не допускают до переговоров между США и Россией о будущем Украины. Они неустанно подчеркивают, что конфликт, разгоревшийся на европейской земле, не может быть урегулирован без их участия. Но, упрямо отказываясь беседовать с Москвой напрямую, они сами себя исключили из мирного процесса. Если Европа хочет, чтобы ее воспринимали всерьез и доверили ей важную роль, для начала явно следует наладить прямой канал связи с Кремлем", — говорится в публикации.Обозреватель также подчеркнул, что восстановление отношений поможет избежать потенциального столкновения между Россией и странами НАТО.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Европа и Киев пытаются "сбить с панталыку" переговорщиков США, чтобы те отошли от договоренностей, достигнутых на Аляске.Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.

