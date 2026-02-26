Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Воспримет всерьез". На Западе придумали новый план против России - 26.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260226/plan-867847711.html
"Воспримет всерьез". На Западе придумали новый план против России
"Воспримет всерьез". На Западе придумали новый план против России - 26.02.2026, ПРАЙМ
"Воспримет всерьез". На Западе придумали новый план против России
Евросоюз должен восстановить отношения с Москвой, если хочет участвовать в переговорном процессе по Украине, пишет UnHerd. | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T16:40+0300
2026-02-26T16:40+0300
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Евросоюз должен восстановить отношения с Москвой, если хочет участвовать в переговорном процессе по Украине, пишет UnHerd."Европейские лидеры сетуют, что их не допускают до переговоров между США и Россией о будущем Украины. Они неустанно подчеркивают, что конфликт, разгоревшийся на европейской земле, не может быть урегулирован без их участия. Но, упрямо отказываясь беседовать с Москвой напрямую, они сами себя исключили из мирного процесса. Если Европа хочет, чтобы ее воспринимали всерьез и доверили ей важную роль, для начала явно следует наладить прямой канал связи с Кремлем", — говорится в публикации.Обозреватель также подчеркнул, что восстановление отношений поможет избежать потенциального столкновения между Россией и странами НАТО.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Европа и Киев пытаются "сбить с панталыку" переговорщиков США, чтобы те отошли от договоренностей, достигнутых на Аляске.Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
16:40 26.02.2026
 
"Воспримет всерьез". На Западе придумали новый план против России

UnHerd: ЕС должен наладить отношения с Москвой ради участия в переговорах

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Государственный флаг России. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Евросоюз должен восстановить отношения с Москвой, если хочет участвовать в переговорном процессе по Украине, пишет UnHerd.
"Европейские лидеры сетуют, что их не допускают до переговоров между США и Россией о будущем Украины. Они неустанно подчеркивают, что конфликт, разгоревшийся на европейской земле, не может быть урегулирован без их участия. Но, упрямо отказываясь беседовать с Москвой напрямую, они сами себя исключили из мирного процесса. Если Европа хочет, чтобы ее воспринимали всерьез и доверили ей важную роль, для начала явно следует наладить прямой канал связи с Кремлем", — говорится в публикации.
Обозреватель также подчеркнул, что восстановление отношений поможет избежать потенциального столкновения между Россией и странами НАТО.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Европа и Киев пытаются "сбить с панталыку" переговорщиков США, чтобы те отошли от договоренностей, достигнутых на Аляске.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Заголовок открываемого материала