Совокупный портфель МФО по итогам 2025 года вырос на 13,5%

финансы

бизнес

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Совокупный портфель микрофинансовых организаций (МФО) по итогам 2025 года увеличился на 13,5%, до 520,4 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР", объединяющей ведущих участников российского микрофинансового рынка. "Совокупный портфель микрофинансовых организаций, являющихся членами СРО "МиР", составляет по итогам 2025 года 520,4 миллиарда рублей. Данный объем включает в себя показатели коммерческих и банковских МФО, маркетплейсов и некоммерческих организаций", - говорится в материалах. Из данных таблицы следует, что по итогам 2024 года совокупный портфель микрозаймов составлял 458,6 миллиарда рублей. Отмечается, что по итогам четвертого квартала 2025 года совокупный портфель микрозаймов впервые показал отрицательную динамику за последние более чем два года. "В последний раз портфель показывал отрицательную динамику по итогам третьего квартала 2023 года, тогда снижение было на уровне 12% и аналитики рынка объясняли это совокупностью факторов, носящих временный характер и связанный с адаптацией рынка к МПЛ", - уточняется там. "Сейчас портфель снизился на 1,1% по отношению к третьему кварталу 2025 года. При этом в отличие от предыдущего спада назвать его временным и носящим квартальный характер не приходится в виду законодательных глобальных изменений и подготовке самих МФО к грядущей трансформации рынка, поэтому вероятнее всего в 2026 году рынок будет фиксировать еще не раз подобный тренд", - сообщается в материалах. При этом, там отмечается, что за счет роста портфеля в перовом и втором кварталах рынок смог по итогам года выйти "в плюс", показав минимальный за несколько лет прирост в 13%. "Так, например, по итогам 2024 года портфель вырос на более чем 38%, что практически в три раза выше текущего уровня, в 2023 году – 24%, по итогам 2022 года (в период ковидных ограничений) рост был сопоставим с текущим (12,2%). Таким образом, 2025 год показал минимальный прирост за последние три года в условиях отсутствия массовых экономических и общественных вызовов", - говорится в материалах.

2026

Новости

ru-RU

финансы, бизнес