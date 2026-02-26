Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посольство России в Сербии заявило о давлении ЕС на страну - 26.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260226/posolstvo-867827824.html
Посольство России в Сербии заявило о давлении ЕС на страну
Посольство России в Сербии заявило о давлении ЕС на страну - 26.02.2026, ПРАЙМ
Посольство России в Сербии заявило о давлении ЕС на страну
Евросоюз оказывает давление на Белград, добиваясь отказа Сербии от сотрудничества с Россией в энергетической сфере, в том числе от поставок российского газа,... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T01:55+0300
2026-02-26T01:55+0300
энергетика
газ
экономика
сербия
белград
рф
ес
газопровод "турецкий поток"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867827824.jpg?1772060159
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Евросоюз оказывает давление на Белград, добиваясь отказа Сербии от сотрудничества с Россией в энергетической сфере, в том числе от поставок российского газа, заявили в посольстве России в республике. "Тесное сотрудничество Сербии с Россией вызывает резкое неприятие в Евросоюзе, который вынуждает Белград отказываться от закупок российского газа в пользу подключения к так называемой европейской схеме. Подается это через тезис об обеспечении энергетической безопасности, при этом умалчивают о том, что свободного газа в Европе нет, она сама испытывает острый дефицит и экономит буквально на всем", - заявили в посольстве "Известиям". Совет Евросоюза ранее утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Еврокомиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. По данным властей Сербии, страна ежегодно расходует от 2,7 до 3 миллиардов кубометров газа. Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей. Наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен в конце 2025 года до 31 марта, он гарантирует поставку 10 миллионов кубометров газа в сутки и обеспечивает свыше 80% потребностей страны. Министр энергетики Сербии заявила в декабре 2025 года, что планируемые соединительные газопроводы от Северной Македонии мощностью 1,5 миллиарда кубометров и Румынии мощностью от 1,6 до 2,5 миллиарда кубометров через два года могут полностью диверсифицировать снабжение Сербии в рамках требований ЕС.
сербия
белград
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, сербия, белград, рф, ес, газопровод "турецкий поток"
Энергетика, Газ, Экономика, СЕРБИЯ, БЕЛГРАД, РФ, ЕС, Газопровод "Турецкий поток"
01:55 26.02.2026
 
Посольство России в Сербии заявило о давлении ЕС на страну

Посольство России: ЕС вынуждает Сербию отказаться от поставок российского газа

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Евросоюз оказывает давление на Белград, добиваясь отказа Сербии от сотрудничества с Россией в энергетической сфере, в том числе от поставок российского газа, заявили в посольстве России в республике.
"Тесное сотрудничество Сербии с Россией вызывает резкое неприятие в Евросоюзе, который вынуждает Белград отказываться от закупок российского газа в пользу подключения к так называемой европейской схеме. Подается это через тезис об обеспечении энергетической безопасности, при этом умалчивают о том, что свободного газа в Европе нет, она сама испытывает острый дефицит и экономит буквально на всем", - заявили в посольстве "Известиям".
Совет Евросоюза ранее утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Еврокомиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.
По данным властей Сербии, страна ежегодно расходует от 2,7 до 3 миллиардов кубометров газа. Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей. Наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен в конце 2025 года до 31 марта, он гарантирует поставку 10 миллионов кубометров газа в сутки и обеспечивает свыше 80% потребностей страны.
Министр энергетики Сербии заявила в декабре 2025 года, что планируемые соединительные газопроводы от Северной Македонии мощностью 1,5 миллиарда кубометров и Румынии мощностью от 1,6 до 2,5 миллиарда кубометров через два года могут полностью диверсифицировать снабжение Сербии в рамках требований ЕС.
 
ЭнергетикаЭкономикаГазСЕРБИЯБЕЛГРАДРФЕСГазопровод "Турецкий поток"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала