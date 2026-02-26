https://1prime.ru/20260226/prodazhi-867827597.html

Продажи лекарств от простуды в январе выросли на 94%

2026-02-26T01:46+0300

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Продажи лекарств от простуды в январе текущего года подскочили в годовом выражении на 94%, почти такой же заметной была динамика и по снотворным - спрос на них вырос на 70%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол". "Объем продаж лекарств против простуды в январе 2026 года вырос на 94% относительно аналогичного периода прошлого года. Средний чек покупки препарата составил 412 рублей, что на 11% ниже показателей 2025 года", - указали авторы исследования. Значительно вырос спрос и на снотворные препараты - их стали приобретать на 70% чаще. При этом средняя сумма покупки снизилась на 16% и составила 483 рубля. Витамины и БАДы стали приобретать соответственно на 31% и на 16% чаще. Средние чеки на эти категории почти не изменились: БАДы в среднем покупали за 912 рублей (+1% к январю 2025 года), а витамины - за 660 рублей (+2%).

2026

Новости

