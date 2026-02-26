Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи лекарств от простуды в январе выросли на 94% - 26.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Продажи лекарств от простуды в январе текущего года подскочили в годовом выражении на 94%, почти такой же заметной была динамика и по снотворным - спрос на них вырос на 70%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол". "Объем продаж лекарств против простуды в январе 2026 года вырос на 94% относительно аналогичного периода прошлого года. Средний чек покупки препарата составил 412 рублей, что на 11% ниже показателей 2025 года", - указали авторы исследования. Значительно вырос спрос и на снотворные препараты - их стали приобретать на 70% чаще. При этом средняя сумма покупки снизилась на 16% и составила 483 рубля. Витамины и БАДы стали приобретать соответственно на 31% и на 16% чаще. Средние чеки на эти категории почти не изменились: БАДы в среднем покупали за 912 рублей (+1% к январю 2025 года), а витамины - за 660 рублей (+2%).
бизнес
Бизнес
01:46 26.02.2026
 
Продажи лекарств от простуды в январе выросли на 94%

"Атол": продажи лекарств от простуды в январе подскочили на 94%

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Продажи лекарств от простуды в январе текущего года подскочили в годовом выражении на 94%, почти такой же заметной была динамика и по снотворным - спрос на них вырос на 70%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".
"Объем продаж лекарств против простуды в январе 2026 года вырос на 94% относительно аналогичного периода прошлого года. Средний чек покупки препарата составил 412 рублей, что на 11% ниже показателей 2025 года", - указали авторы исследования.
Значительно вырос спрос и на снотворные препараты - их стали приобретать на 70% чаще. При этом средняя сумма покупки снизилась на 16% и составила 483 рубля.
Витамины и БАДы стали приобретать соответственно на 31% и на 16% чаще. Средние чеки на эти категории почти не изменились: БАДы в среднем покупали за 912 рублей (+1% к январю 2025 года), а витамины - за 660 рублей (+2%).
 
Заголовок открываемого материала