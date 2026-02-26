Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле прокомментировали ситуацию с дефицитом бюджета - 26.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260226/putin--867840569.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с дефицитом бюджета
В Кремле прокомментировали ситуацию с дефицитом бюджета - 26.02.2026, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали ситуацию с дефицитом бюджета
Президент России Владимир Путин держит руку на пульсе в вопросе дефицита бюджета, обсуждает эту тему с правительством и Центробанком, заявил пресс-секретарь... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T13:08+0300
2026-02-26T13:08+0300
экономика
финансы
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865091333_0:26:3550:2023_1920x0_80_0_0_2e70bd6bad80b0d0054a15a3db6800e0.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин держит руку на пульсе в вопросе дефицита бюджета, обсуждает эту тему с правительством и Центробанком, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Да, действительно, президент держит руку на пульсе и обсуждает с правительством и с Центробанком эту тему", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько президент обеспокоен падением нефтегазовых доходов и доволен ли он идеями по борьбе с дефицитом. Он подчеркнул, что, действительно, дефицит есть. "Но это текущие сложности, которые в целом макроэкономическая стабильность позволяет решать, принимая необходимые меры", - добавил Песков.
https://1prime.ru/20260226/peskov-867840294.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865091333_411:0:3140:2047_1920x0_80_0_0_3183251207159e59c0d58040eedf217e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, дмитрий песков, владимир путин
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
13:08 26.02.2026
 
В Кремле прокомментировали ситуацию с дефицитом бюджета

Песков: Путин держит руку на пульсе в вопросе дефицита бюджета

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин держит руку на пульсе в вопросе дефицита бюджета, обсуждает эту тему с правительством и Центробанком, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Да, действительно, президент держит руку на пульсе и обсуждает с правительством и с Центробанком эту тему", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько президент обеспокоен падением нефтегазовых доходов и доволен ли он идеями по борьбе с дефицитом.
Он подчеркнул, что, действительно, дефицит есть. "Но это текущие сложности, которые в целом макроэкономическая стабильность позволяет решать, принимая необходимые меры", - добавил Песков.
Работа нефтяных станков - качалок - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Песков прокомментировал падение нефтегазовых доходов бюджета
13:07
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала