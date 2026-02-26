https://1prime.ru/20260226/putin--867840569.html

В Кремле прокомментировали ситуацию с дефицитом бюджета

2026-02-26T13:08+0300

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин держит руку на пульсе в вопросе дефицита бюджета, обсуждает эту тему с правительством и Центробанком, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Да, действительно, президент держит руку на пульсе и обсуждает с правительством и с Центробанком эту тему", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько президент обеспокоен падением нефтегазовых доходов и доволен ли он идеями по борьбе с дефицитом. Он подчеркнул, что, действительно, дефицит есть. "Но это текущие сложности, которые в целом макроэкономическая стабильность позволяет решать, принимая необходимые меры", - добавил Песков.

