https://1prime.ru/20260226/putin--867840569.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с дефицитом бюджета
В Кремле прокомментировали ситуацию с дефицитом бюджета - 26.02.2026, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали ситуацию с дефицитом бюджета
Президент России Владимир Путин держит руку на пульсе в вопросе дефицита бюджета, обсуждает эту тему с правительством и Центробанком, заявил пресс-секретарь... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T13:08+0300
2026-02-26T13:08+0300
2026-02-26T13:08+0300
экономика
финансы
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865091333_0:26:3550:2023_1920x0_80_0_0_2e70bd6bad80b0d0054a15a3db6800e0.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин держит руку на пульсе в вопросе дефицита бюджета, обсуждает эту тему с правительством и Центробанком, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Да, действительно, президент держит руку на пульсе и обсуждает с правительством и с Центробанком эту тему", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько президент обеспокоен падением нефтегазовых доходов и доволен ли он идеями по борьбе с дефицитом. Он подчеркнул, что, действительно, дефицит есть. "Но это текущие сложности, которые в целом макроэкономическая стабильность позволяет решать, принимая необходимые меры", - добавил Песков.
https://1prime.ru/20260226/peskov-867840294.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865091333_411:0:3140:2047_1920x0_80_0_0_3183251207159e59c0d58040eedf217e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, дмитрий песков, владимир путин
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле прокомментировали ситуацию с дефицитом бюджета
Песков: Путин держит руку на пульсе в вопросе дефицита бюджета