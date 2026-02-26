Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отметил важность допусилий по коммерциализации научных разработок - Лихачев - 26.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260226/putin-867826047.html
Путин отметил важность допусилий по коммерциализации научных разработок - Лихачев
Путин отметил важность допусилий по коммерциализации научных разработок - Лихачев - 26.02.2026, ПРАЙМ
Путин отметил важность допусилий по коммерциализации научных разработок - Лихачев
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с учеными на полях Форума будущих технологий в Москве обратил внимание на необходимость дополнительных усилий по... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T00:16+0300
2026-02-26T00:16+0300
экономика
россия
промышленность
рф
москва
алексей лихачев
владимир путин
росатом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867826047.jpg?1772054160
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с учеными на полях Форума будущих технологий в Москве обратил внимание на необходимость дополнительных усилий по организации взаимодействия между научными институтами и крупными промышленными компаниями для вывода на рынок новых российских технологических решений в области биоэкономики, рассказал глава "Росатома" Алексей Лихачев, присутствовавший на встрече. Форум будущих технологий в нынешнем году посвящен биоэкономике. Самый сложный этап в коммерциализации высокотехнологичных разработок - переход "от озарения, от поиска решения до технического, промышленного формата его реализации", отметил Лихачев в комментарии телеканалу "Россия 24" по итогам встречи. "Вот здесь нужны, и президент на это обратил внимание, дополнительные усилия и решения в кооперации научных институтов, фундаментальных и прикладных, в кооперации индустриальных крупных компаний, имеющих разные компетенции", - сказал глава "Росатома".
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, рф, москва, алексей лихачев, владимир путин, росатом
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, РФ, МОСКВА, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Росатом
00:16 26.02.2026
 
Путин отметил важность допусилий по коммерциализации научных разработок - Лихачев

Лихачев: нужны дополнительные усилия для вывода на рынок новых технологий в биоэкономике

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с учеными на полях Форума будущих технологий в Москве обратил внимание на необходимость дополнительных усилий по организации взаимодействия между научными институтами и крупными промышленными компаниями для вывода на рынок новых российских технологических решений в области биоэкономики, рассказал глава "Росатома" Алексей Лихачев, присутствовавший на встрече.
Форум будущих технологий в нынешнем году посвящен биоэкономике. Самый сложный этап в коммерциализации высокотехнологичных разработок - переход "от озарения, от поиска решения до технического, промышленного формата его реализации", отметил Лихачев в комментарии телеканалу "Россия 24" по итогам встречи.
"Вот здесь нужны, и президент на это обратил внимание, дополнительные усилия и решения в кооперации научных институтов, фундаментальных и прикладных, в кооперации индустриальных крупных компаний, имеющих разные компетенции", - сказал глава "Росатома".
 
ЭкономикаРОССИЯПромышленностьРФМОСКВААлексей ЛихачевВладимир ПутинРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала