Путин отметил важность допусилий по коммерциализации научных разработок - Лихачев
Путин отметил важность допусилий по коммерциализации научных разработок - Лихачев - 26.02.2026, ПРАЙМ
Путин отметил важность допусилий по коммерциализации научных разработок - Лихачев
26.02.2026
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с учеными на полях Форума будущих технологий в Москве обратил внимание на необходимость дополнительных усилий по организации взаимодействия между научными институтами и крупными промышленными компаниями для вывода на рынок новых российских технологических решений в области биоэкономики, рассказал глава "Росатома" Алексей Лихачев, присутствовавший на встрече.
Форум будущих технологий в нынешнем году посвящен биоэкономике. Самый сложный этап в коммерциализации высокотехнологичных разработок - переход "от озарения, от поиска решения до технического, промышленного формата его реализации", отметил Лихачев в комментарии телеканалу "Россия 24" по итогам встречи.
"Вот здесь нужны, и президент на это обратил внимание, дополнительные усилия и решения в кооперации научных институтов, фундаментальных и прикладных, в кооперации индустриальных крупных компаний, имеющих разные компетенции", - сказал глава "Росатома".
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с учеными на полях Форума будущих технологий в Москве обратил внимание на необходимость дополнительных усилий по организации взаимодействия между научными институтами и крупными промышленными компаниями для вывода на рынок новых российских технологических решений в области биоэкономики, рассказал глава "Росатома" Алексей Лихачев, присутствовавший на встрече.
Форум будущих технологий в нынешнем году посвящен биоэкономике. Самый сложный этап в коммерциализации высокотехнологичных разработок - переход "от озарения, от поиска решения до технического, промышленного формата его реализации", отметил Лихачев в комментарии телеканалу "Россия 24" по итогам встречи.
"Вот здесь нужны, и президент на это обратил внимание, дополнительные усилия и решения в кооперации научных институтов, фундаментальных и прикладных, в кооперации индустриальных крупных компаний, имеющих разные компетенции", - сказал глава "Росатома".