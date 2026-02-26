https://1prime.ru/20260226/putin-867826323.html

Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего Госсовета Союзного государства в четверг

Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего Госсовета Союзного государства в четверг - 26.02.2026, ПРАЙМ

Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего Госсовета Союзного государства в четверг

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг проведут в Москве заседание Высшего государственного совета Союзного... | 26.02.2026, ПРАЙМ

экономика

россия

белоруссия

смоленск

москва

александр лукашенко

владимир путин

михаил мишустин

совет министров

МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг проведут в Москве заседание Высшего государственного совета Союзного государства (СГ). Лидеры России и Белоруссии рассмотрят ход совместной работы двух стран по основным направлениям реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы и обсудят разработку новых основных направлений на 2027-2029 годы. Путин и Лукашенко также примут решения по ряду практических вопросов дальнейшего развития интеграционного сотрудничества России и Белоруссии в различных областях. В преддверии Высшего Государственного совета Путин и Лукашенко 8 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили повестку и другие вопросы подготовки заседания. Еще один разговор по той же теме президенты провели 19 февраля, за неделю до заседания. ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ На заседании Высшего Госсовета будет рассмотрено семь вопросов, сообщили в постоянном комитете СГ. Среди них запуск пригородного железнодорожного сообщения между приграничными регионами России и Белоруссии. Планируется открыть маршруты Смоленск - Орша и Смоленск – Витебск, кроме того, обсуждается перспектива связать электричками города Псковской и Витебской областей, а также Брянской и Гомельской областей. Высшему Госсовету предстоит также обсудить основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства и выполнение решений Высшего Государственного Совета СГ. Россия и Белоруссия плотно взаимодействуют в условиях беспрецедентного внешнего давления, подчеркивал Путин, неизменно оказывают друг другу "союзническую взаимную поддержку". На заседании рассмотрят вопросы создания комитета по стандартизации и качеству Союзного государства, взаимной поддержки и сотрудничества в области международного правосудия, а также присуждения премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2025 – 2026 годы. Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой сообщал, что лидеры двух стран сосредоточатся на тематике промышленной кооперации и защиты внутреннего рынка Союзного государства. На прошлом заседании Высшего госсовета Лукашенко заявлял, что сложившиеся двусторонние отношения демонстрируют мощную силу взаимного притяжения, которая базируется на общем языке и научно-технической школе, схожих ментальностях, культурных традициях, общей истории. Опыт создания единого экономического пространства доказал свою состоятельность. "Сегодня можно с уверенностью констатировать, что в 1999 году наш расчёт оказался верным: только в союзной "двойке" мы наиболее полно смогли реализовать весь накопленный опыт и потенциал на принципах взаимного доверия и партнёрства", - отмечал Лукашенко. ПРОРАБОТКА ВЗАИМНЫХ ВОПРОСОВ В рамках подготовки к заседанию Высшего госсовета Союзного государства в начале февраля в Москве прошло заседание Совета министров под руководством премьер-министров двух стран Михаила Мишустина и Александра Турчина. По его итогам было подписано 15 документов, в том числе постановление о придании продукции белорусских и российских производителей статуса "товар Союзного государства", проект постановления о создании комитета по стандартизации и качеству Союзного государства, а также отчет о выполнении плана мероприятий по работе с имуществом СГ. Совмин проработал вопросы запуска пригородного железнодорожного пассажирского сообщения и разработку стратегии формирования общего информационного пространства на 2026-2030 годы. Был принят проект о создании условий для функционирования туристского информационного центра Союзного государства в Смоленске и постановление о ходе реализации концепции миграционной политики Союзного государства в 2022-2026 годах.

2026

Новости

россия, белоруссия, смоленск, москва, александр лукашенко, владимир путин, михаил мишустин, совет министров