Путин рассказал о транспортно-логистической сети России и Белоруссии

Путин рассказал о транспортно-логистической сети России и Белоруссии - 26.02.2026, ПРАЙМ

Путин рассказал о транспортно-логистической сети России и Белоруссии

Соединяющая Россию и Белоруссию транспортно-логистическая сеть расширяется, заявил президент РФ Владимир Путин. | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T15:40+0300

2026-02-26T15:40+0300

2026-02-26T15:40+0300

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Соединяющая Россию и Белоруссию транспортно-логистическая сеть расширяется, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг проводят в Москве заседание Высшего государственного совета Союзного государства. "Расширяется транспортно-логистическая сеть, связывающая Россию и Белоруссию", - сказал Путин в ходе заседания.

