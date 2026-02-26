https://1prime.ru/20260226/putin-867844984.html
Путин рассказал о транспортно-логистической сети России и Белоруссии
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Соединяющая Россию и Белоруссию транспортно-логистическая сеть расширяется, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг проводят в Москве заседание Высшего государственного совета Союзного государства. "Расширяется транспортно-логистическая сеть, связывающая Россию и Белоруссию", - сказал Путин в ходе заседания.
