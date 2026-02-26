https://1prime.ru/20260226/putin-867845107.html

Путин рассказал о преимуществах статуса "Товар Союзного государства"

Путин рассказал о преимуществах статуса "Товар Союзного государства" - 26.02.2026, ПРАЙМ

Путин рассказал о преимуществах статуса "Товар Союзного государства"

Статус "Товар Союзного государства" дает продукции РФ и Белоруссии право на доступ к участию в государственных заказах и дополнительные преференции, заявил... | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T15:41+0300

2026-02-26T15:41+0300

2026-02-26T15:41+0300

экономика

россия

белоруссия

рф

москва

владимир путин

александр лукашенко

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_0f55b8a5e61669311ea339a8b0c042f0.jpg

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Статус "Товар Союзного государства" дает продукции РФ и Белоруссии право на доступ к участию в государственных заказах и дополнительные преференции, заявил президент России Владимир Путин. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг проводят в Москве заседание Высшего государственного совета Союзного государства. "Товар Союзного государства - этот знак присваивается продукции, при производстве которой используется не менее половины материалов и комплектующих из России и Белоруссии. Он даёт право на доступ к участию в государственных заказах и другие дополнительные преференции", - сказал российский лидер на заседании.

https://1prime.ru/20260226/tovarooborot--867844478.html

белоруссия

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белоруссия, рф, москва, владимир путин, александр лукашенко