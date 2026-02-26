Путин рассказал о преимуществах статуса "Товар Союзного государства"

https://1prime.ru/20260226/putin-867845107.html
экономика
россия
белоруссия
рф
москва
владимир путин
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_0f55b8a5e61669311ea339a8b0c042f0.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Статус "Товар Союзного государства" дает продукции РФ и Белоруссии право на доступ к участию в государственных заказах и дополнительные преференции, заявил президент России Владимир Путин. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг проводят в Москве заседание Высшего государственного совета Союзного государства. "Товар Союзного государства - этот знак присваивается продукции, при производстве которой используется не менее половины материалов и комплектующих из России и Белоруссии. Он даёт право на доступ к участию в государственных заказах и другие дополнительные преференции", - сказал российский лидер на заседании.
белоруссия
рф
москва
