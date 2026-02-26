https://1prime.ru/20260226/putin-867845227.html
Путин оценил продвижение программ импортозамещения России и Белоруссии
2026-02-26T15:41+0300
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил успешное продвижение программ импортозамещения России и Белоруссии, в том числе в машиностроении, микроэлектронике. "Успешно продвигаются программы импортозамещения, в том числе в таких важнейших секторах, как машино- и станкостроение, микроэлектроника и оптика", - сказал Путин в рамках Высшего государственного Совета Союзного государства.
