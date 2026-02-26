Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин оценил продвижение программ импортозамещения России и Белоруссии - 26.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260226/putin-867845227.html
Путин оценил продвижение программ импортозамещения России и Белоруссии
Путин оценил продвижение программ импортозамещения России и Белоруссии - 26.02.2026, ПРАЙМ
Путин оценил продвижение программ импортозамещения России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин отметил успешное продвижение программ импортозамещения России и Белоруссии, в том числе в машиностроении, микроэлектронике. | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T15:41+0300
2026-02-26T15:41+0300
экономика
россия
промышленность
рф
белоруссия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0b/866366920_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_f8c98666679e02a8fe572c1976afc049.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил успешное продвижение программ импортозамещения России и Белоруссии, в том числе в машиностроении, микроэлектронике. "Успешно продвигаются программы импортозамещения, в том числе в таких важнейших секторах, как машино- и станкостроение, микроэлектроника и оптика", - сказал Путин в рамках Высшего государственного Совета Союзного государства.
https://1prime.ru/20260226/tovarooborot--867844478.html
рф
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0b/866366920_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_ce67a33e84c972fdc0b0668c35ac91f9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, рф, белоруссия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, РФ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин
15:41 26.02.2026
 
Путин оценил продвижение программ импортозамещения России и Белоруссии

Путин: программы импортозамещения России и Белоруссии успешно продвигаются

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Флаги России и Белоруссии . Архивное фото
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил успешное продвижение программ импортозамещения России и Белоруссии, в том числе в машиностроении, микроэлектронике.
"Успешно продвигаются программы импортозамещения, в том числе в таких важнейших секторах, как машино- и станкостроение, микроэлектроника и оптика", - сказал Путин в рамках Высшего государственного Совета Союзного государства.
Флаги России и Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
В Кремле оценили товарооборот России и Белоруссии
15:18
 
ЭкономикаРОССИЯПромышленностьРФБЕЛОРУССИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала