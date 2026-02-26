Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дачников предупредили о штрафе за опасные растения с 1 марта - 26.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260226/rasteniya-867814651.html
Дачников предупредили о штрафе за опасные растения с 1 марта
Дачников предупредили о штрафе за опасные растения с 1 марта - 26.02.2026, ПРАЙМ
Дачников предупредили о штрафе за опасные растения с 1 марта
О том, кому уже в этом сезоне придется заплатить штраф за наличие на дачном участке опасных растений - борщевика Сосновского и других - агентству “Прайм”... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T03:03+0300
2026-02-26T03:03+0300
общество
московская область
москва
дача
дачные работы
растения
штраф
https://cdnn.1prime.ru/img/84059/77/840597733_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cf1a98261f128d93cb297855962b510c.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. О том, кому уже в этом сезоне придется заплатить штраф за наличие на дачном участке опасных растений - борщевика Сосновского и других - агентству “Прайм” рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.Он напомнил, что с 1 марта 2026 года вступает в силу Федеральный закон от 31.07.2025 №294-ФЗ, который вносит поправки в Земельный кодекс. Обязанность бороться с опасными инвазивными растениями теперь распространяется на правообладателей земель любых категорий, включая дачные и садовые участки. Раньше это касалось в основном владельцев сельхозземель.“Борщевик Сосновского, который чаще всего упоминается в новостях, это типичный пример, но закон оперирует более широкой категорией. К опасным инвазивным относятся жизнеспособные растения, распространяющиеся вне естественного ареала и создающие угрозу окружающей среде или здоровью людей. Перечни таких растений устанавливают субъекты РФ, поэтому список зависит от региона”, - подчеркнул юрист.Сумма штрафов зависит от статуса нарушителя и региона. Для граждан это 20–50 тысяч рублей, для должностных лиц 50–100 тысяч, для юридических лиц 400–700 тысяч. Параллельно во многих регионах действуют собственные составы. Например, в Москве штраф для граждан за неудаление борщевика с участка - от 2 до 5 тысяч рублей, в Московской области 5 тысяч рублей.Закон прямо гласит, что за отсутствие мер по защите от инвазивных растений участок могут изъять из земель сельхозназначения или прекратить право пользования. Обычного дачного участка в собственности гражданина это не коснется, речь о правовых основаниях, которые реализуются по отдельным процедурам и в определённых категориях случаев. Но как риск это в законе обозначено, подчеркнул Илья Русяев.Что делать, если на участке обнаружен борщевик или другое инвазивное растение? Для начала уточнить перечень таких растений в своём регионе. Он должен быть закреплен нормативным актом субъекта. Затем уничтожить растение разрешенными способами. На всякий случай сохраните доказательства: фото до и после обработки, чеки на средства или вывоз растительности. Так вы обезопасите себя при возможных проверках, заключил юрист.
https://1prime.ru/20250716/borschevik-859563553.html
московская область
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84059/77/840597733_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_874e210b01f66efd1189cececca3338f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , московская область, москва, дача, дачные работы, растения, штраф
Общество , Московская область, МОСКВА, дача, дачные работы, растения, штраф
03:03 26.02.2026
 
Дачников предупредили о штрафе за опасные растения с 1 марта

Юрист Русяев: штраф за опасные растения с 1 марта распространится на дачников

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкБорьба с борщевиком
Борьба с борщевиком - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. О том, кому уже в этом сезоне придется заплатить штраф за наличие на дачном участке опасных растений - борщевика Сосновского и других - агентству “Прайм” рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.
Борщевик - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
Госдума приняла закон о борьбе с борщевиком
16 июля 2025, 16:07
Он напомнил, что с 1 марта 2026 года вступает в силу Федеральный закон от 31.07.2025 №294-ФЗ, который вносит поправки в Земельный кодекс. Обязанность бороться с опасными инвазивными растениями теперь распространяется на правообладателей земель любых категорий, включая дачные и садовые участки. Раньше это касалось в основном владельцев сельхозземель.
“Борщевик Сосновского, который чаще всего упоминается в новостях, это типичный пример, но закон оперирует более широкой категорией. К опасным инвазивным относятся жизнеспособные растения, распространяющиеся вне естественного ареала и создающие угрозу окружающей среде или здоровью людей. Перечни таких растений устанавливают субъекты РФ, поэтому список зависит от региона”, - подчеркнул юрист.
Сумма штрафов зависит от статуса нарушителя и региона. Для граждан это 20–50 тысяч рублей, для должностных лиц 50–100 тысяч, для юридических лиц 400–700 тысяч. Параллельно во многих регионах действуют собственные составы. Например, в Москве штраф для граждан за неудаление борщевика с участка - от 2 до 5 тысяч рублей, в Московской области 5 тысяч рублей.
Закон прямо гласит, что за отсутствие мер по защите от инвазивных растений участок могут изъять из земель сельхозназначения или прекратить право пользования. Обычного дачного участка в собственности гражданина это не коснется, речь о правовых основаниях, которые реализуются по отдельным процедурам и в определённых категориях случаев. Но как риск это в законе обозначено, подчеркнул Илья Русяев.
Что делать, если на участке обнаружен борщевик или другое инвазивное растение? Для начала уточнить перечень таких растений в своём регионе. Он должен быть закреплен нормативным актом субъекта. Затем уничтожить растение разрешенными способами. На всякий случай сохраните доказательства: фото до и после обработки, чеки на средства или вывоз растительности. Так вы обезопасите себя при возможных проверках, заключил юрист.
 
ОбществоМосковская областьМОСКВАдачадачные работырастенияштраф
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала