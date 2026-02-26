https://1prime.ru/20260226/rasteniya-867814651.html

Дачников предупредили о штрафе за опасные растения с 1 марта

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. О том, кому уже в этом сезоне придется заплатить штраф за наличие на дачном участке опасных растений - борщевика Сосновского и других - агентству “Прайм” рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.Он напомнил, что с 1 марта 2026 года вступает в силу Федеральный закон от 31.07.2025 №294-ФЗ, который вносит поправки в Земельный кодекс. Обязанность бороться с опасными инвазивными растениями теперь распространяется на правообладателей земель любых категорий, включая дачные и садовые участки. Раньше это касалось в основном владельцев сельхозземель.“Борщевик Сосновского, который чаще всего упоминается в новостях, это типичный пример, но закон оперирует более широкой категорией. К опасным инвазивным относятся жизнеспособные растения, распространяющиеся вне естественного ареала и создающие угрозу окружающей среде или здоровью людей. Перечни таких растений устанавливают субъекты РФ, поэтому список зависит от региона”, - подчеркнул юрист.Сумма штрафов зависит от статуса нарушителя и региона. Для граждан это 20–50 тысяч рублей, для должностных лиц 50–100 тысяч, для юридических лиц 400–700 тысяч. Параллельно во многих регионах действуют собственные составы. Например, в Москве штраф для граждан за неудаление борщевика с участка - от 2 до 5 тысяч рублей, в Московской области 5 тысяч рублей.Закон прямо гласит, что за отсутствие мер по защите от инвазивных растений участок могут изъять из земель сельхозназначения или прекратить право пользования. Обычного дачного участка в собственности гражданина это не коснется, речь о правовых основаниях, которые реализуются по отдельным процедурам и в определённых категориях случаев. Но как риск это в законе обозначено, подчеркнул Илья Русяев.Что делать, если на участке обнаружен борщевик или другое инвазивное растение? Для начала уточнить перечень таких растений в своём регионе. Он должен быть закреплен нормативным актом субъекта. Затем уничтожить растение разрешенными способами. На всякий случай сохраните доказательства: фото до и после обработки, чеки на средства или вывоз растительности. Так вы обезопасите себя при возможных проверках, заключил юрист.

