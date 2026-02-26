https://1prime.ru/20260226/rbi-867854113.html

Сроки продажи российского банка Raiffeisen по-прежнему не определили

Сроки продажи российского банка Raiffeisen по-прежнему не определили - 26.02.2026, ПРАЙМ

Сроки продажи российского банка Raiffeisen по-прежнему не определили

26.02.2026

ВЕНА, 26 фев - ПРАЙМ, Светлана Берило. Сроки продажи российского банка Raiffeisen по-прежнему не определены, это связано с разрешениями регуляторов России, ЕС и США, заявили РИА Новости в банке. "RBI (австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International) работает над продажей своего российского банка и параллельно сокращает бизнес в России. Поскольку для продажи своего российского дочернего предприятия RBI необходимо получить одобрение нескольких регулирующих органов (России, ЕС и США), RBI не может предоставить сроки сделки", - отметил пресс-секретарь кредитной организации Кристоф Данц в ответ на соответствующий вопрос. В России у австрийского RBI работает с 1996 года Райффайзенбанк. Raiffeisen Bank International рассматривает возможные варианты будущего Райффайзенбанка, в том числе выход из капитала. В январе 2024 года гендиректор банка Йоханн Штробль заявлял, что RBI считает продажу Райффайзенбанка более вероятным сценарием, чем выделение этой своей российской "дочки" в отдельную структуру. Как сообщалось ранее, наблюдательный совет RBI 17 декабря назначил Михаэля Хёллерера генеральным директором банка с 1 июля 2026 года. Отмечалось, что Хёллерер был выбран в качестве преемника Штробля благодаря своему опыту работы в банковской сфере в Австрии и за рубежом. Он также будет отвечать за розничный бизнес группы RBI. В австрийской банковской группе сообщили РИА Новости, что на фоне смены руководства стратегия RBI в отношении российского бизнеса на данный момент остается без изменений.

