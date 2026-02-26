Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы регионы с самыми высокими зарплатами - 26.02.2026
Названы регионы с самыми высокими зарплатами
Сильнее всего зарплаты в России в январе-ноябре выросли в Нижегородской и Воронежской областях и Татарстане, подсчитало РИА Новости по данным статистики.
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Сильнее всего зарплаты в России в январе-ноябре выросли в Нижегородской и Воронежской областях и Татарстане, подсчитало РИА Новости по данным статистики. Так, самый значительный прирост зафиксирован в Нижегородской области - почти на 22%: если в январе-ноябре 2024 года средняя зарплата в регионе составляла 64,2 тысячи рублей, то за аналогичный период прошлого года - 78,3 тысячи. В Татарстане средние трудовые доходы выросли на 21% - до 87,7 тысячи рублей, а в Воронежской области - на 20%, до 73,5 тысячи рублей. В пятерку также вошли Еврейская автономная область, Удмуртия и Забайкальский край - там средние зарплаты увеличились на 19%, а в Мордовии и Алтайском крае - на 18%. Чуть меньше 18% рост трудовых доходов составил в Московской, Калининградской, Калужской и Ульяновской областях. В Москве средние зарплаты в январе-ноябре увеличились на 13%, в Санкт-Петербурге - на 12,8%. Россияне в среднем по стране в январе-ноябре получали зарплаты в размере 96,8 тысячи рублей, при этом еще годом ранее эти доходы составляли 84,2 тысячи.
02:47 26.02.2026
 
Названы регионы с самыми высокими зарплатами

В Нижегородской и Воронежской областях и Татарстане выросли зарплаты

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Сильнее всего зарплаты в России в январе-ноябре выросли в Нижегородской и Воронежской областях и Татарстане, подсчитало РИА Новости по данным статистики.
Так, самый значительный прирост зафиксирован в Нижегородской области - почти на 22%: если в январе-ноябре 2024 года средняя зарплата в регионе составляла 64,2 тысячи рублей, то за аналогичный период прошлого года - 78,3 тысячи.
В Татарстане средние трудовые доходы выросли на 21% - до 87,7 тысячи рублей, а в Воронежской области - на 20%, до 73,5 тысячи рублей.
В пятерку также вошли Еврейская автономная область, Удмуртия и Забайкальский край - там средние зарплаты увеличились на 19%, а в Мордовии и Алтайском крае - на 18%.
Чуть меньше 18% рост трудовых доходов составил в Московской, Калининградской, Калужской и Ульяновской областях.
В Москве средние зарплаты в январе-ноябре увеличились на 13%, в Санкт-Петербурге - на 12,8%.
Россияне в среднем по стране в январе-ноябре получали зарплаты в размере 96,8 тысячи рублей, при этом еще годом ранее эти доходы составляли 84,2 тысячи.
 
