Названы регионы с самыми высокими зарплатами
26.02.2026
Названы регионы с самыми высокими зарплатами
Сильнее всего зарплаты в России в январе-ноябре выросли в Нижегородской и Воронежской областях и Татарстане, подсчитало РИА Новости по данным статистики.
2026-02-26T02:47+0300
2026-02-26T02:47+0300
2026-02-26T02:47+0300
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Сильнее всего зарплаты в России в январе-ноябре выросли в Нижегородской и Воронежской областях и Татарстане, подсчитало РИА Новости по данным статистики.
Так, самый значительный прирост зафиксирован в Нижегородской области - почти на 22%: если в январе-ноябре 2024 года средняя зарплата в регионе составляла 64,2 тысячи рублей, то за аналогичный период прошлого года - 78,3 тысячи.
В Татарстане средние трудовые доходы выросли на 21% - до 87,7 тысячи рублей, а в Воронежской области - на 20%, до 73,5 тысячи рублей.
В пятерку также вошли Еврейская автономная область, Удмуртия и Забайкальский край - там средние зарплаты увеличились на 19%, а в Мордовии и Алтайском крае - на 18%.
Чуть меньше 18% рост трудовых доходов составил в Московской, Калининградской, Калужской и Ульяновской областях.
В Москве средние зарплаты в январе-ноябре увеличились на 13%, в Санкт-Петербурге - на 12,8%.
Россияне в среднем по стране в январе-ноябре получали зарплаты в размере 96,8 тысячи рублей, при этом еще годом ранее эти доходы составляли 84,2 тысячи.
Названы регионы с самыми высокими зарплатами
