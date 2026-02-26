https://1prime.ru/20260226/regiony-867830846.html

Названы регионы, где растет число вакансий для энергетиков

2026-02-26T04:36+0300

энергетика

россия

экономика

татарстан

свердловская область

авито работа

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Лидерами по росту вакансий для специалистов энергетической отрасли в 2025 году стали Татарстан, Московская и Свердловская области, рассказал РИА Новости директор бизнес-направления "Авито Работы" Андрей Кучеренков. "Заметная динамика увеличения количества вакансий для энергетиков отмечается в Татарстане (+16% за год), а также в Московской (+7% год к году) и Свердловской областях (+3%)", - подвел он итоги 2025 года. Кучеренков отметил, что рост числа предложений в этих регионах связан с активной производственной деятельностью и развитием промышленных кластеров, что дополнительно подтверждает зависимость спроса на специалистов от масштабов и темпов развития промышленности. "При этом динамика спроса на энергетиков носит устойчивый характер: на рынке не наблюдается выраженных сезонных всплесков, характерных для ряда других технических и строительных профессий. Потребность в специалистах сохраняется в течение года, что связано с непрерывностью производственных процессов и эксплуатацией энергетической инфраструктуры", - заключил он.

2026

