Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы регионы, где растет число вакансий для энергетиков - 26.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260226/regiony-867830846.html
Названы регионы, где растет число вакансий для энергетиков
Названы регионы, где растет число вакансий для энергетиков - 26.02.2026, ПРАЙМ
Названы регионы, где растет число вакансий для энергетиков
Лидерами по росту вакансий для специалистов энергетической отрасли в 2025 году стали Татарстан, Московская и Свердловская области, рассказал РИА Новости... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T04:36+0300
2026-02-26T04:36+0300
энергетика
россия
экономика
татарстан
свердловская область
авито работа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867830846.jpg?1772069787
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Лидерами по росту вакансий для специалистов энергетической отрасли в 2025 году стали Татарстан, Московская и Свердловская области, рассказал РИА Новости директор бизнес-направления "Авито Работы" Андрей Кучеренков. "Заметная динамика увеличения количества вакансий для энергетиков отмечается в Татарстане (+16% за год), а также в Московской (+7% год к году) и Свердловской областях (+3%)", - подвел он итоги 2025 года. Кучеренков отметил, что рост числа предложений в этих регионах связан с активной производственной деятельностью и развитием промышленных кластеров, что дополнительно подтверждает зависимость спроса на специалистов от масштабов и темпов развития промышленности. "При этом динамика спроса на энергетиков носит устойчивый характер: на рынке не наблюдается выраженных сезонных всплесков, характерных для ряда других технических и строительных профессий. Потребность в специалистах сохраняется в течение года, что связано с непрерывностью производственных процессов и эксплуатацией энергетической инфраструктуры", - заключил он.
татарстан
свердловская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, татарстан, свердловская область, авито работа
Энергетика, РОССИЯ, Экономика, ТАТАРСТАН, Свердловская область, Авито Работа
04:36 26.02.2026
 
Названы регионы, где растет число вакансий для энергетиков

"Авито Работы": Татарстан, Московская и Свердловская области лидируют по росту вакансий

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Лидерами по росту вакансий для специалистов энергетической отрасли в 2025 году стали Татарстан, Московская и Свердловская области, рассказал РИА Новости директор бизнес-направления "Авито Работы" Андрей Кучеренков.
"Заметная динамика увеличения количества вакансий для энергетиков отмечается в Татарстане (+16% за год), а также в Московской (+7% год к году) и Свердловской областях (+3%)", - подвел он итоги 2025 года.
Кучеренков отметил, что рост числа предложений в этих регионах связан с активной производственной деятельностью и развитием промышленных кластеров, что дополнительно подтверждает зависимость спроса на специалистов от масштабов и темпов развития промышленности.
"При этом динамика спроса на энергетиков носит устойчивый характер: на рынке не наблюдается выраженных сезонных всплесков, характерных для ряда других технических и строительных профессий. Потребность в специалистах сохраняется в течение года, что связано с непрерывностью производственных процессов и эксплуатацией энергетической инфраструктуры", - заключил он.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯТАТАРСТАНСвердловская областьАвито Работа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала