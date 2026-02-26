https://1prime.ru/20260226/restorany-867833252.html

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Рестораны в России начнут осторожнее относиться к скидкам и акциям - к концу 2026 года более 60% заведений пересмотрят свои программы лояльности, рассказал РИА Новости гендиректор российской IT-компании Inno Clouds, которая разрабатывает решения для самостоятельного оформления заказов в HoReCa, Александр Буравцов. "Ресторанный бизнес может начать оптимизировать различные системы лояльности и привилегий уже в этом году … Сейчас бизнес настроен на сокращение издержек и одной из крупных статей сокращения расходов во втором квартале станут программы лояльности. Так что, к скидкам и акциям явно начнут относиться осторожнее и аккуратнее", - поделился он. Буравцов пояснил, что рестораны, кафе и бары подходят к программам лояльности веерным методом, немного даже бездумно и зачастую различные скидки или предложения в духе "два по цене одного" - не оправданы и не помогают экономике заведения, а наоборот ее разрушают. По его словам, прямая скидочная система будет постепенно уступать место кешбэку в рамках внутренней программы, также значительно вырастет доля систем с ограничением на оплату условными бонусами - например, только до 20-30% от чека можно оплатить бонусами. "К концу года тенденция усилится - более 60% российских заведений пересмотрят свои программы лояльности", - добавил гендиректор.

