"Росгеология" ведет оценочные работы по запасам угля в Якутии
2026-02-26T02:17+0300
2026-02-26T02:17+0300
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. "Росгеология" ведет оценочные работы по запасам угля на участке Междуречья Тыры-Хандыга в Томпонском районе Республики Саха (Якутия) в рамках второго этапа федерального проекта "Геология: возрождение легенды", что позволит обеспечить новые возможности для расширении добычи угля в регионе, сообщила компания. "В рамках федерального проекта "Геология: возрождение легенды" дочернее предприятие "Росгео" АО "Якутскгеология" с 2025 года ведет оценочные работы на уголь в пределах Междуречья Тыры-Хандыга в Нижне-Алданском (Хандыгском) угленосном районе в восточной части Ленского угольного бассейна", - говорится в сообщении. Уточняется, что изучаемый участок расположен в Томпонском районе и примыкает к разрабатываемому более 80 лет каменноугольному месторождению Джебарики-Хая. "Проект, который реализует "Росгеология" в Томпонском районе Якутии в рамках "ГВЛ-2", призван обеспечить новые возможности для расширения добычи угля в регионе", - добавляется в компании. Отмечается, что для Якутии крайне актуален вопрос наращивания минерально-сырьевой базы энергетических каменных углей для обеспечения качественным топливом центральных и северных районов республики. Как уточняют в "Росгео", при изучении площади в основные задачи геологов входит оценка участков, пригодных для отработки открытым способом. Также им необходимо оценить запасы угля марки Д (длиннопламенный) промышленных категорий, который относится к энергетических видам угля с высокой теплоотдачей и подходит для бытовых печей и ЖКХ. При этом, целевой показатель по запасам сырья составляет 55 миллионов тонн, а глубина изучения - 100 метров от поверхности земли. "Кроме того, наша задача выявить попутные компоненты в углях и сопутствующие полезные ископаемые во вмещающих породах - глины, пески, песчано-гравийный материал, горючие полезные ископаемые (каменный уголь, торф) и прочее", - приводится в релизе комментарий ведущего геолога "Якутскгеологии", ответственного исполнителя по объекту Галины Эверстова. В ходе первого этапа изучения, в 2025 году, компания выполнила весь необходимый объем полевых работ. Сейчас идет этап лабораторных, а также камеральных работ - процесс обработки и анализа геологических данных. После будет произведена корректировка планов по буровым работам на весенне-летний полевой сезон этого года. В 2027 году планируется завершение оценочных работ, в результате которых будут сформированы рекомендации по дальнейшей геологоразведке с учетом экономической эффективности объекта. "Росгеология" - многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала компании находится в собственности государства. Первый этап проекта "Геология: Возрождение легенды" начался в 2022-м, а завершился в 2024 году. Второй этап стартовал в 2025 году. В него вошли программы геологического изучения Сибири и Дальнего Востока. Проект рассчитан до 2030 года. "Росгеология" назначена единственным исполнителем геологического изучения недр.
02:17 26.02.2026
 
"Росгеология" ведет оценочные работы по запасам угля в Якутии

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. "Росгеология" ведет оценочные работы по запасам угля на участке Междуречья Тыры-Хандыга в Томпонском районе Республики Саха (Якутия) в рамках второго этапа федерального проекта "Геология: возрождение легенды", что позволит обеспечить новые возможности для расширении добычи угля в регионе, сообщила компания.
"В рамках федерального проекта "Геология: возрождение легенды" дочернее предприятие "Росгео" АО "Якутскгеология" с 2025 года ведет оценочные работы на уголь в пределах Междуречья Тыры-Хандыга в Нижне-Алданском (Хандыгском) угленосном районе в восточной части Ленского угольного бассейна", - говорится в сообщении.
Уточняется, что изучаемый участок расположен в Томпонском районе и примыкает к разрабатываемому более 80 лет каменноугольному месторождению Джебарики-Хая.
"Проект, который реализует "Росгеология" в Томпонском районе Якутии в рамках "ГВЛ-2", призван обеспечить новые возможности для расширения добычи угля в регионе", - добавляется в компании.
Отмечается, что для Якутии крайне актуален вопрос наращивания минерально-сырьевой базы энергетических каменных углей для обеспечения качественным топливом центральных и северных районов республики.
Как уточняют в "Росгео", при изучении площади в основные задачи геологов входит оценка участков, пригодных для отработки открытым способом. Также им необходимо оценить запасы угля марки Д (длиннопламенный) промышленных категорий, который относится к энергетических видам угля с высокой теплоотдачей и подходит для бытовых печей и ЖКХ. При этом, целевой показатель по запасам сырья составляет 55 миллионов тонн, а глубина изучения - 100 метров от поверхности земли.
"Кроме того, наша задача выявить попутные компоненты в углях и сопутствующие полезные ископаемые во вмещающих породах - глины, пески, песчано-гравийный материал, горючие полезные ископаемые (каменный уголь, торф) и прочее", - приводится в релизе комментарий ведущего геолога "Якутскгеологии", ответственного исполнителя по объекту Галины Эверстова.
В ходе первого этапа изучения, в 2025 году, компания выполнила весь необходимый объем полевых работ. Сейчас идет этап лабораторных, а также камеральных работ - процесс обработки и анализа геологических данных. После будет произведена корректировка планов по буровым работам на весенне-летний полевой сезон этого года.
В 2027 году планируется завершение оценочных работ, в результате которых будут сформированы рекомендации по дальнейшей геологоразведке с учетом экономической эффективности объекта.
"Росгеология" - многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала компании находится в собственности государства.
Первый этап проекта "Геология: Возрождение легенды" начался в 2022-м, а завершился в 2024 году. Второй этап стартовал в 2025 году. В него вошли программы геологического изучения Сибири и Дальнего Востока. Проект рассчитан до 2030 года. "Росгеология" назначена единственным исполнителем геологического изучения недр.
 
