Россия в 2025 году экспортировала 24,5 тысячи тонн огурцов

2026-02-26T00:46+0300

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Россия экспортировала 24,5 тысячи тонн огурцов по итогам прошлого года, сообщили РИА Новости в Россельхознадзоре. "По данным ФГИС "Аргус-Фито", в 2025 году Россией экспортировано более 24,5 тысячи тонн огурцов", - говорится в сообщении. По данным ведомства, основные объемы поставок в 2025 году были в Белоруссию - 17,1 тысячи тонн и Казахстан - более 5,5 тысячи тонн. В декабре Россельхознадзор сообщал, что Россия с начала 2025 года всего экспортировала 337,6 тысячи тонн овощей.

