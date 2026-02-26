https://1prime.ru/20260226/rossija-867826831.html
Россия в 2025 году экспортировала 24,5 тысячи тонн огурцов
Россия в 2025 году экспортировала 24,5 тысячи тонн огурцов
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Россия экспортировала 24,5 тысячи тонн огурцов по итогам прошлого года, сообщили РИА Новости в Россельхознадзоре.
"По данным ФГИС "Аргус-Фито", в 2025 году Россией экспортировано более 24,5 тысячи тонн огурцов", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, основные объемы поставок в 2025 году были в Белоруссию - 17,1 тысячи тонн и Казахстан - более 5,5 тысячи тонн.
В декабре Россельхознадзор сообщал, что Россия с начала 2025 года всего экспортировала 337,6 тысячи тонн овощей.
