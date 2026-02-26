В России на 13% реже стали открываться компании и ИП в фармотрасли

https://1prime.ru/20260226/rossija-867829132.html

2026-02-26T03:17+0300

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Компании и ИП в фармацевтической отрасли в России стали открываться на 13% реже - в 2025 году в этой сфере было зарегистрировано 2,8 тысячи новых участников, говорится в исследовании сервиса проверки контрагентов Rusprofile, которое есть в распоряжении у РИА Новости. "В России в 2025 году зарегистрировали 2802 компании и ИП, занятых в фармацевтическом бизнесе. Это на 13% меньше, чем годом ранее (в 2024 году зарегистрировали 3209 субъектов бизнеса в этой сфере)", - сказано в исследовании. Как отмечает заместитель директора компании стратегического консалтинга "АРБ Про" Роман Копосов, фармацевтический бизнес требует значительных временных и финансовых вложений для окупаемости. Так, если капитал дорог, компании чаще воздерживаются от самостоятельного входа в отрасль или предпочитают интегрироваться в уже действующие структуры. Согласно статистике, динамика регистраций новых игроков в фармотрасли снижается пятый год подряд: после пика в 2020 году (3,9 тысячи компаний и ИП) показатель сокращался и достиг минимума в 2025-м. Всего в России сейчас зарегистрировано более 42 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, занятых в фармбизнесе, при этом на ИП приходится почти треть. "По деньгам рынок продолжит расти. Но значимая часть роста будет ценовой, мы прогнозируем снижение продаж в штуках. В росте отдельные категории: БАДы, препараты по контролю веса, антидепрессанты и так далее. Это поддержит обороты, но не обязательно улучшит экономику новых игроков", - спрогнозировал Копосов. По его словам, по дженерикам и простым лекарственным формам мощностей достаточно и этот рынок заполнен. При этом сохраняются зоны зависимости и дефицитов в более сложных сегментах, таких как биотехнологии и высокотехнологичные формы, а также часть оборудования и расходных материалов для R&D.

