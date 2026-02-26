Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России на 13% реже стали открываться компании и ИП в фармотрасли - 26.02.2026, ПРАЙМ
В России на 13% реже стали открываться компании и ИП в фармотрасли
В России на 13% реже стали открываться компании и ИП в фармотрасли
03:17 26.02.2026
 
В России на 13% реже стали открываться компании и ИП в фармотрасли

Rusprofile: компании и ИП в фармотрасли в России стали открываться на 13% реже

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Компании и ИП в фармацевтической отрасли в России стали открываться на 13% реже - в 2025 году в этой сфере было зарегистрировано 2,8 тысячи новых участников, говорится в исследовании сервиса проверки контрагентов Rusprofile, которое есть в распоряжении у РИА Новости.
"В России в 2025 году зарегистрировали 2802 компании и ИП, занятых в фармацевтическом бизнесе. Это на 13% меньше, чем годом ранее (в 2024 году зарегистрировали 3209 субъектов бизнеса в этой сфере)", - сказано в исследовании.
Как отмечает заместитель директора компании стратегического консалтинга "АРБ Про" Роман Копосов, фармацевтический бизнес требует значительных временных и финансовых вложений для окупаемости. Так, если капитал дорог, компании чаще воздерживаются от самостоятельного входа в отрасль или предпочитают интегрироваться в уже действующие структуры.
Согласно статистике, динамика регистраций новых игроков в фармотрасли снижается пятый год подряд: после пика в 2020 году (3,9 тысячи компаний и ИП) показатель сокращался и достиг минимума в 2025-м. Всего в России сейчас зарегистрировано более 42 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, занятых в фармбизнесе, при этом на ИП приходится почти треть.
"По деньгам рынок продолжит расти. Но значимая часть роста будет ценовой, мы прогнозируем снижение продаж в штуках. В росте отдельные категории: БАДы, препараты по контролю веса, антидепрессанты и так далее. Это поддержит обороты, но не обязательно улучшит экономику новых игроков", - спрогнозировал Копосов.
По его словам, по дженерикам и простым лекарственным формам мощностей достаточно и этот рынок заполнен. При этом сохраняются зоны зависимости и дефицитов в более сложных сегментах, таких как биотехнологии и высокотехнологичные формы, а также часть оборудования и расходных материалов для R&D.
 
