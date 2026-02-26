Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.02.2026
В России средний срок автокредита в январе вырос на 15%
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Средний срок автокредита в России в январе вырос на 15% по сравнению с показателем годичной давности и составил 67 недель, рассказали РИА Новости в финтех-компании "Баланс-Платформа". "По итогам января 2026 года средний срок автокредита увеличился на 15% и достиг 67 недель против 58 недель годом ранее", - говорится в исследовании. Средняя сумма автокредита в то же время выросла более чем на 13% - с 1,58 миллиона рублей в январе 2025 года до более чем 1,8 миллиона рублей в январе 2026 года. Ранее компания сообщила, что самыми популярными моделями новых автомобилей, которые россияне покупали в кредит в январе 2026 года, стали представители российского бренда Tenet - Т7 и Т4.
06:37 26.02.2026
 
Финтех "Баланс-Платформа": средний срок автокредита в России в январе вырос на 15%

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Средний срок автокредита в России в январе вырос на 15% по сравнению с показателем годичной давности и составил 67 недель, рассказали РИА Новости в финтех-компании "Баланс-Платформа".
"По итогам января 2026 года средний срок автокредита увеличился на 15% и достиг 67 недель против 58 недель годом ранее", - говорится в исследовании.
Средняя сумма автокредита в то же время выросла более чем на 13% - с 1,58 миллиона рублей в январе 2025 года до более чем 1,8 миллиона рублей в январе 2026 года.
Ранее компания сообщила, что самыми популярными моделями новых автомобилей, которые россияне покупали в кредит в январе 2026 года, стали представители российского бренда Tenet - Т7 и Т4.
 
