В России с 1 марта будут маркировать спецодежду и СИЗ

2026-02-26T06:46+0300

2026-02-26T06:46+0300

2026-02-26T06:46+0300

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Спецодежду и средства индивидуальной защиты, используемые пожарными и спасателями, будут маркировать России с 1 марта, а с 1 августа продажа немаркированных товаров будет запрещена, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки "Честный знак". "С 1 марта 2026 года система маркировки "Честный знак" будет распространена на новые категории товаров легкой промышленности – спецодежду и средства индивидуальной защиты (СИЗ), используемые строителями, пожарными, спасателями и представителями других профессий. Это уже четвертая волна расширения маркировки в отрасли. Продажа немаркированных остатков товаров легпрома будет полностью запрещена в России с 1 августа 2026 года", - сообщили там. Так, под обязательную маркировку на новом этапе попадут защитная спецодежда, каски и шлемы, спасательные жилеты и пояса, а также кожаные ремни и перчатки – производственные, профессиональные, огнестойкие и резиновые. Маркировка обеспечит прослеживаемость продукции на всех этапах – от производства и импорта до конечного потребителя – и станет дополнительным инструментом борьбы с контрафактом, пояснили в сервисе. Обязательная маркировка товаров легкой промышленности в России внедряется поэтапно с 1 января 2021 года. В первую волну вошли блузки, верхняя одежда и домашний текстиль. В 2024 году требования распространились на рубашки, костюмы, пиджаки и платья. С 2025 года маркировка действует в отношении нижнего белья, пижам, детской одежды, купальников, чулочно-носочных изделий, перчаток, галстуков и других аксессуаров.

