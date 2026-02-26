Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России с 1 марта будут маркировать спецодежду и СИЗ - 26.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260226/rossija-867831598.html
В России с 1 марта будут маркировать спецодежду и СИЗ
В России с 1 марта будут маркировать спецодежду и СИЗ - 26.02.2026, ПРАЙМ
В России с 1 марта будут маркировать спецодежду и СИЗ
Спецодежду и средства индивидуальной защиты, используемые пожарными и спасателями, будут маркировать России с 1 марта, а с 1 августа продажа немаркированных... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T06:46+0300
2026-02-26T06:46+0300
бизнес
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867831598.jpg?1772077567
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Спецодежду и средства индивидуальной защиты, используемые пожарными и спасателями, будут маркировать России с 1 марта, а с 1 августа продажа немаркированных товаров будет запрещена, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки "Честный знак". "С 1 марта 2026 года система маркировки "Честный знак" будет распространена на новые категории товаров легкой промышленности – спецодежду и средства индивидуальной защиты (СИЗ), используемые строителями, пожарными, спасателями и представителями других профессий. Это уже четвертая волна расширения маркировки в отрасли. Продажа немаркированных остатков товаров легпрома будет полностью запрещена в России с 1 августа 2026 года", - сообщили там. Так, под обязательную маркировку на новом этапе попадут защитная спецодежда, каски и шлемы, спасательные жилеты и пояса, а также кожаные ремни и перчатки – производственные, профессиональные, огнестойкие и резиновые. Маркировка обеспечит прослеживаемость продукции на всех этапах – от производства и импорта до конечного потребителя – и станет дополнительным инструментом борьбы с контрафактом, пояснили в сервисе. Обязательная маркировка товаров легкой промышленности в России внедряется поэтапно с 1 января 2021 года. В первую волну вошли блузки, верхняя одежда и домашний текстиль. В 2024 году требования распространились на рубашки, костюмы, пиджаки и платья. С 2025 года маркировка действует в отношении нижнего белья, пижам, детской одежды, купальников, чулочно-носочных изделий, перчаток, галстуков и других аксессуаров.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, Экономика, РОССИЯ
06:46 26.02.2026
 
В России с 1 марта будут маркировать спецодежду и СИЗ

В России с 1 марта будут маркировать спецодежду и средства индивидуальной защиты

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Спецодежду и средства индивидуальной защиты, используемые пожарными и спасателями, будут маркировать России с 1 марта, а с 1 августа продажа немаркированных товаров будет запрещена, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки "Честный знак".
"С 1 марта 2026 года система маркировки "Честный знак" будет распространена на новые категории товаров легкой промышленности – спецодежду и средства индивидуальной защиты (СИЗ), используемые строителями, пожарными, спасателями и представителями других профессий. Это уже четвертая волна расширения маркировки в отрасли. Продажа немаркированных остатков товаров легпрома будет полностью запрещена в России с 1 августа 2026 года", - сообщили там.
Так, под обязательную маркировку на новом этапе попадут защитная спецодежда, каски и шлемы, спасательные жилеты и пояса, а также кожаные ремни и перчатки – производственные, профессиональные, огнестойкие и резиновые.
Маркировка обеспечит прослеживаемость продукции на всех этапах – от производства и импорта до конечного потребителя – и станет дополнительным инструментом борьбы с контрафактом, пояснили в сервисе.
Обязательная маркировка товаров легкой промышленности в России внедряется поэтапно с 1 января 2021 года. В первую волну вошли блузки, верхняя одежда и домашний текстиль. В 2024 году требования распространились на рубашки, костюмы, пиджаки и платья. С 2025 года маркировка действует в отношении нижнего белья, пижам, детской одежды, купальников, чулочно-носочных изделий, перчаток, галстуков и других аксессуаров.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала