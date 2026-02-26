https://1prime.ru/20260226/rossiya--867839472.html

Россия нарастила экспорт алюминия в Японию в 1,5 раза

2026-02-26T12:20+0300

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Российские поставки необработанного алюминия в Японию в январе выросли в полтора раза в месячном выражении, составив 17,4 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив статистику японской таможни. Также, согласно данным ведомства, экспорт таким образом достиг максимума с лета прошлого года, когда он составлял 21,9 миллиона долларов в месяц. При этом в годовом выражении экспорт продемонстрировал отрицательную динамику - отгрузки в январе 2025 года были на 11% больше.

промышленность, мировая экономика, япония