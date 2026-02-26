Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия нарастила экспорт алюминия в Японию в 1,5 раза
экономика
промышленность
мировая экономика
япония
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Российские поставки необработанного алюминия в Японию в январе выросли в полтора раза в месячном выражении, составив 17,4 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив статистику японской таможни. Также, согласно данным ведомства, экспорт таким образом достиг максимума с лета прошлого года, когда он составлял 21,9 миллиона долларов в месяц. При этом в годовом выражении экспорт продемонстрировал отрицательную динамику - отгрузки в январе 2025 года были на 11% больше.
япония
промышленность, мировая экономика, япония
Экономика, Промышленность, Мировая экономика, ЯПОНИЯ
12:20 26.02.2026
 
Россия нарастила экспорт алюминия в Японию в 1,5 раза

Российские поставки необработанного алюминия в Японию выросли в 1,5 раза

© fotolia.com / Pavel LosevskyАлюминий
Алюминий
Алюминий. Архивное фото
© fotolia.com / Pavel Losevsky
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Российские поставки необработанного алюминия в Японию в январе выросли в полтора раза в месячном выражении, составив 17,4 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив статистику японской таможни.
Также, согласно данным ведомства, экспорт таким образом достиг максимума с лета прошлого года, когда он составлял 21,9 миллиона долларов в месяц.
При этом в годовом выражении экспорт продемонстрировал отрицательную динамику - отгрузки в январе 2025 года были на 11% больше.
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
Япония в январе приняла рекордное число туристов из России
18 февраля, 11:36
 
ЭкономикаПромышленностьМировая экономикаЯПОНИЯ
 
 
