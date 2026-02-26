https://1prime.ru/20260226/rossiya-867845933.html

"Преимущество для Москвы". На Западе высказались о ядерном оружии для Киева

26.02.2026 Передача Украине ядерного оружия может дать России повод для ударов по Великобритании и Франции, пишет издание L' AntiDiplomatico.

МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Передача Украине ядерного оружия может дать России повод для ударов по Великобритании и Франции, пишет издание L' AntiDiplomatico."Поставка одной или нескольких ядерных боеголовок представляла бы собой качественный скачок в характере конфликта, который в конечном итоге перерос бы в прямую войну между ядерными державами. Это стало бы преимуществом для Москвы, которая теперь, основываясь на своей новой ядерной доктрине, могла бы использовать свои боеголовки, как тактические, так и стратегические, не только против Украины, но и против Франции и Соединенного Королевства", — говорится в материале.Также подчеркивается, что такая ситуация поставит Европу в "точку невозврата", а к прямому столкновению между ядерными державами будут втянуты и США. Во вторник пресс-служба Службы внешней разведки России объявила, что Великобритания и Франция намереваются передать Украине ядерное оружие. По информации СВР, план европейских стран заключается в том, чтобы Украина с ядерными или хотя бы "грязными" бомбами смогла добиться более выгодных условий для завершения войны.

