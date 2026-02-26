Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Преимущество для Москвы". На Западе высказались о ядерном оружии для Киева - 26.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260226/rossiya-867845933.html
"Преимущество для Москвы". На Западе высказались о ядерном оружии для Киева
"Преимущество для Москвы". На Западе высказались о ядерном оружии для Киева - 26.02.2026, ПРАЙМ
"Преимущество для Москвы". На Западе высказались о ядерном оружии для Киева
Передача Украине ядерного оружия может дать России повод для ударов по Великобритании и Франции, пишет издание L' AntiDiplomatico. | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T15:58+0300
2026-02-26T15:58+0300
украина
франция
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866069619_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_0dbd10c99eed06b59b9522f7f403eab1.jpg
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Передача Украине ядерного оружия может дать России повод для ударов по Великобритании и Франции, пишет издание L' AntiDiplomatico."Поставка одной или нескольких ядерных боеголовок представляла бы собой качественный скачок в характере конфликта, который в конечном итоге перерос бы в прямую войну между ядерными державами. Это стало бы преимуществом для Москвы, которая теперь, основываясь на своей новой ядерной доктрине, могла бы использовать свои боеголовки, как тактические, так и стратегические, не только против Украины, но и против Франции и Соединенного Королевства", — говорится в материале.Также подчеркивается, что такая ситуация поставит Европу в "точку невозврата", а к прямому столкновению между ядерными державами будут втянуты и США. Во вторник пресс-служба Службы внешней разведки России объявила, что Великобритания и Франция намереваются передать Украине ядерное оружие. По информации СВР, план европейских стран заключается в том, чтобы Украина с ядерными или хотя бы "грязными" бомбами смогла добиться более выгодных условий для завершения войны.
https://1prime.ru/20260226/britaniya-867837517.html
https://1prime.ru/20260226/ukraina-867832494.html
украина
франция
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866069619_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_2b22ceb3b0fa86c3e0a962a3c83e9728.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, франция, великобритания
УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
15:58 26.02.2026
 
"Преимущество для Москвы". На Западе высказались о ядерном оружии для Киева

L’ AntiDiplomatico: передача Киеву ЯО даст право РФ наносить удары по Франции и Британии

© РИА Новости . Вадим Савицкий | Перейти в медиабанкПодвижной грунтовой ракетный комплекс пятого поколения "Ярс"
Подвижной грунтовой ракетный комплекс пятого поколения Ярс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Подвижной грунтовой ракетный комплекс пятого поколения "Ярс" . Архивное фото
© РИА Новости . Вадим Савицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Передача Украине ядерного оружия может дать России повод для ударов по Великобритании и Франции, пишет издание L' AntiDiplomatico.
"Поставка одной или нескольких ядерных боеголовок представляла бы собой качественный скачок в характере конфликта, который в конечном итоге перерос бы в прямую войну между ядерными державами. Это стало бы преимуществом для Москвы, которая теперь, основываясь на своей новой ядерной доктрине, могла бы использовать свои боеголовки, как тактические, так и стратегические, не только против Украины, но и против Франции и Соединенного Королевства", — говорится в материале.
Лондон - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
"Нанести удар". Новый план Британии против России вызвал панику на Западе
11:10
Также подчеркивается, что такая ситуация поставит Европу в "точку невозврата", а к прямому столкновению между ядерными державами будут втянуты и США.
Во вторник пресс-служба Службы внешней разведки России объявила, что Великобритания и Франция намереваются передать Украине ядерное оружие. По информации СВР, план европейских стран заключается в том, чтобы Украина с ядерными или хотя бы "грязными" бомбами смогла добиться более выгодных условий для завершения войны.
Боевая работа в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
"Русские не отступят": на Западе признались в провале на Украине
07:25
 
УКРАИНАФРАНЦИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала