Роскомнадзор прокомментировал возможную блокировку Telegram

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Роскомнадзор заявил, что ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по вопросу блокировки Telegram в России. Ранее ряд СМИ написали, что Telegram в России будет полностью заблокирован в апреле. "Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу", - заявили в Роскомнадзоре. В середине февраля глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что Роскомнадзором принято решение о замедлении Telegram из-за нарушения российского законодательства. Он отметил, что никто не "рубит с плеча", все понимают значимость мессенджера. В этой ситуации исполнительная власть ведет себя крайне последовательно. Правительство поэтапно применяет меры принуждения, пытаясь выстроить конструктивный диалог и обеспечить исполнение требований закона, пояснил министр. Роскомнадзор в середине февраля заявил, что продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ и обеспечить защиту граждан. Как напомнили в ведомстве, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. Однако ряд мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранили.

