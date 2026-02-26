Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роскомнадзор прокомментировал возможную блокировку Telegram - 26.02.2026, ПРАЙМ
Роскомнадзор прокомментировал возможную блокировку Telegram
2026-02-26T18:45+0300
2026-02-26T18:47+0300
технологии
россия
рф
максут шадаев
telegram
роскомнадзор
минцифры
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Роскомнадзор заявил, что ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по вопросу блокировки Telegram в России. Ранее ряд СМИ написали, что Telegram в России будет полностью заблокирован в апреле. "Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу", - заявили в Роскомнадзоре. В середине февраля глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что Роскомнадзором принято решение о замедлении Telegram из-за нарушения российского законодательства. Он отметил, что никто не "рубит с плеча", все понимают значимость мессенджера. В этой ситуации исполнительная власть ведет себя крайне последовательно. Правительство поэтапно применяет меры принуждения, пытаясь выстроить конструктивный диалог и обеспечить исполнение требований закона, пояснил министр. Роскомнадзор в середине февраля заявил, что продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ и обеспечить защиту граждан. Как напомнили в ведомстве, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. Однако ряд мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранили.
рф
18:45 26.02.2026 (обновлено: 18:47 26.02.2026)
 
Роскомнадзор прокомментировал возможную блокировку Telegram

РКН: ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по Telegram

Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Роскомнадзор заявил, что ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по вопросу блокировки Telegram в России.
Ранее ряд СМИ написали, что Telegram в России будет полностью заблокирован в апреле.
"Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу", - заявили в Роскомнадзоре.
В середине февраля глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что Роскомнадзором принято решение о замедлении Telegram из-за нарушения российского законодательства.
Он отметил, что никто не "рубит с плеча", все понимают значимость мессенджера. В этой ситуации исполнительная власть ведет себя крайне последовательно. Правительство поэтапно применяет меры принуждения, пытаясь выстроить конструктивный диалог и обеспечить исполнение требований закона, пояснил министр.
Роскомнадзор в середине февраля заявил, что продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ и обеспечить защиту граждан. Как напомнили в ведомстве, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. Однако ряд мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранили.
РКН прокомментировал заявление депутата Госдумы Боярского о Telegram
16 февраля, 15:48
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
