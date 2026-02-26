https://1prime.ru/20260226/rossiya-867852540.html
Роскомнадзор прокомментировал возможную блокировку Telegram
Роскомнадзор прокомментировал возможную блокировку Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Роскомнадзор заявил, что ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по вопросу блокировки Telegram в России. Ранее ряд СМИ написали, что Telegram в России будет полностью заблокирован в апреле. "Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу", - заявили в Роскомнадзоре. В середине февраля глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что Роскомнадзором принято решение о замедлении Telegram из-за нарушения российского законодательства. Он отметил, что никто не "рубит с плеча", все понимают значимость мессенджера. В этой ситуации исполнительная власть ведет себя крайне последовательно. Правительство поэтапно применяет меры принуждения, пытаясь выстроить конструктивный диалог и обеспечить исполнение требований закона, пояснил министр. Роскомнадзор в середине февраля заявил, что продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ и обеспечить защиту граждан. Как напомнили в ведомстве, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. Однако ряд мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранили.
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Роскомнадзор заявил, что ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по вопросу блокировки Telegram в России.
Ранее ряд СМИ написали, что Telegram
в России будет полностью заблокирован в апреле.
"Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу", - заявили в Роскомнадзоре
.
В середине февраля глава Минцифры РФ Максут Шадаев
сообщил, что Роскомнадзором принято решение о замедлении Telegram из-за нарушения российского законодательства.
Он отметил, что никто не "рубит с плеча", все понимают значимость мессенджера. В этой ситуации исполнительная власть ведет себя крайне последовательно. Правительство поэтапно применяет меры принуждения, пытаясь выстроить конструктивный диалог и обеспечить исполнение требований закона, пояснил министр.
Роскомнадзор в середине февраля заявил, что продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ и обеспечить защиту граждан. Как напомнили в ведомстве, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. Однако ряд мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранили.
