Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубио: соглашение по ядерному оружию должно включать США, КНР и РФ - 26.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260226/rubio-867829222.html
Рубио: соглашение по ядерному оружию должно включать США, КНР и РФ
Рубио: соглашение по ядерному оружию должно включать США, КНР и РФ - 26.02.2026, ПРАЙМ
Рубио: соглашение по ядерному оружию должно включать США, КНР и РФ
Добавлены подробности (4-5-й абзацы) и бэкграунд | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T03:20+0300
2026-02-26T03:20+0300
экономика
энергетика
мировая экономика
сша
рф
китай
марко рубио
марк рубио
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867829222.jpg?1772065234
Добавлены подробности (4-5-й абзацы) и бэкграунд ВАШИНГТОН, 26 фев – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что любой договор по ядерному оружию должен включать США, КНР и РФ, это, по его словам, будет хорошо для мира. "Президент твердо убежден, что для того, чтобы любое соглашение по ядерной программе в 21 веке было легитимным, в нем должны участвовать эти три страны - Соединенные Штаты, Россия и Китай, и мы собираемся продолжать изучать их готовность к этому", – сказал Рубио журналистам. "Мы думаем, что для всего мира было бы хорошо, если бы мы смогли достичь такого соглашения", – добавил он. При этом Рубио отметил, что США не могут "принуждать" к такому соглашению. "Мы можем оказывать давление, мы можем направлять, мы можем уговаривать, но мы не можем принуждать. В конечном счете, если они захотят заключить сделку по (ядерному – ред.) оружию на три страны, мы готовы говорить об этом. Если они не захотят этого делать, то у нас ее не будет, мы просто продолжим делать то, что нам нужно", – подытожил госсекретарь США. Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
сша
рф
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, рф, китай, марко рубио, марк рубио, владимир путин
Экономика, Энергетика, Мировая экономика, США, РФ, КИТАЙ, Марко Рубио, Марк Рубио, Владимир Путин
03:20 26.02.2026
 
Рубио: соглашение по ядерному оружию должно включать США, КНР и РФ

Рубио: соглашение по ядерному оружию должно включать США, КНР и Россию

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Добавлены подробности (4-5-й абзацы) и бэкграунд
ВАШИНГТОН, 26 фев – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что любой договор по ядерному оружию должен включать США, КНР и РФ, это, по его словам, будет хорошо для мира.
"Президент твердо убежден, что для того, чтобы любое соглашение по ядерной программе в 21 веке было легитимным, в нем должны участвовать эти три страны - Соединенные Штаты, Россия и Китай, и мы собираемся продолжать изучать их готовность к этому", – сказал Рубио журналистам.
"Мы думаем, что для всего мира было бы хорошо, если бы мы смогли достичь такого соглашения", – добавил он.
При этом Рубио отметил, что США не могут "принуждать" к такому соглашению.
"Мы можем оказывать давление, мы можем направлять, мы можем уговаривать, но мы не можем принуждать. В конечном счете, если они захотят заключить сделку по (ядерному – ред.) оружию на три страны, мы готовы говорить об этом. Если они не захотят этого делать, то у нас ее не будет, мы просто продолжим делать то, что нам нужно", – подытожил госсекретарь США.
Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
 
ЭкономикаЭнергетикаМировая экономикаСШАРФКИТАЙМарко РубиоМарк РубиоВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала