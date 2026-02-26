Российский рынок акций в четверг торгуется в узком диапазоне
Российский рынок акций демонстрирует днем четверга небольшое снижение
Московская биржа. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует днем четверга небольшое снижение после столь же слабого роста на утреннем открытии, в итоге основной индикатор рынка находится в узком диапазоне под круглой отметкой в 2 800 пунктов, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 15.26 мск снижается на 0,13% относительно предыдущего закрытия, до 2 791,74 пункта.
"Рынок акций к середине дня показывает нейтральную динамику: индекс Мосбиржи после утреннего роста выше 2 800 пунктов откатился ближе к значениям закрытия предыдущего дня... Поддерживает рынок ожидание новых сигналов с переговоров об украинском урегулировании", - комментирует Магомед Магомедов из ФГ "Финам".
"Согласно вчерашнему заявлению спецпосланника Белого дома Стивена Уиткоффа, трехсторонняя встреча делегаций России, Украины и США может состояться уже в ближайшее время. Данные Росстата о недельной инфляции показали ее ускорение до 0,23% после 0,17% неделей ранее. В годовом выражении рост составил 10,07%", - рассказал Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
Международная политика и бюджетные риски удерживают индекс Мосбиржи в боковике до появления более конкретных сигналов с переговорных площадок, делится Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"Акции ММК (-1,56%) сегодня в лидерах снижения на Московской бирже после публикации слабой финансовой отчетности по МСФО и РСБУ за 2025 год", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Также в лидерах снижения цен — бумаги "Полюса" (−1,58%), "Юнипро" (−1,3%), ТГК 1 (−1,14%) и "Русснефти" (−1,04%).
Ценные бумаги Ростелекома (-0,64%) тоже дешевеют после выхода "слабой" финансовой отчетности за прошлый год и его четвертый квартал, добавил Чернов.
"На внешнеполитическом поле инвесторы продолжают следить за ходом переговоров... Несмотря на заявления о сближении позиций по ряду тем, ключевые сложности сохраняются, особенно в вопросах территориального урегулирования. Ожидания любых конкретных договоренностей пока остаются сдержанными, но сам факт продолжения диалога поддерживает умеренный спрос на риск", - оценивает Магомедов.
"Наиболее реалистичным выглядит сценарий умеренной динамики рынка: корпоративные отчёты сегодня дали акциям солидную фундаментальную базу, монетарный цикл ЦБ и постепенный переток депозитных денег работают в плюс", - заключает Силаев.