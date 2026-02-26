https://1prime.ru/20260226/rynok--867845726.html

Российский рынок акций в четверг торгуется в узком диапазоне

Российский рынок акций в четверг торгуется в узком диапазоне - 26.02.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций в четверг торгуется в узком диапазоне

Российский рынок акций демонстрирует днем четверга небольшое снижение после столь же слабого роста на утреннем открытии, в итоге основной индикатор рынка... | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T15:53+0300

2026-02-26T15:53+0300

2026-02-26T15:53+0300

экономика

рынок

торги

индексы

украина

сша

владимир чернов

стив уиткофф

мосбиржа

финам

https://cdnn.1prime.ru/img/83761/49/837614984_29:0:3670:2048_1920x0_80_0_0_f79a2aea1071fda861f51e340f4f4919.jpg

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует днем четверга небольшое снижение после столь же слабого роста на утреннем открытии, в итоге основной индикатор рынка находится в узком диапазоне под круглой отметкой в 2 800 пунктов, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.26 мск снижается на 0,13% относительно предыдущего закрытия, до 2 791,74 пункта. "Рынок акций к середине дня показывает нейтральную динамику: индекс Мосбиржи после утреннего роста выше 2 800 пунктов откатился ближе к значениям закрытия предыдущего дня... Поддерживает рынок ожидание новых сигналов с переговоров об украинском урегулировании", - комментирует Магомед Магомедов из ФГ "Финам". "Согласно вчерашнему заявлению спецпосланника Белого дома Стивена Уиткоффа, трехсторонняя встреча делегаций России, Украины и США может состояться уже в ближайшее время. Данные Росстата о недельной инфляции показали ее ускорение до 0,23% после 0,17% неделей ранее. В годовом выражении рост составил 10,07%", - рассказал Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". Международная политика и бюджетные риски удерживают индекс Мосбиржи в боковике до появления более конкретных сигналов с переговорных площадок, делится Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Акции ММК (-1,56%) сегодня в лидерах снижения на Московской бирже после публикации слабой финансовой отчетности по МСФО и РСБУ за 2025 год", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Также в лидерах снижения цен — бумаги "Полюса" (−1,58%), "Юнипро" (−1,3%), ТГК 1 (−1,14%) и "Русснефти" (−1,04%). Ценные бумаги Ростелекома (-0,64%) тоже дешевеют после выхода "слабой" финансовой отчетности за прошлый год и его четвертый квартал, добавил Чернов. В лидерах роста котировок — акции "Акрона" (+1,34%), "Распадской" (+1,26%), банка "Санкт-Петербург" (+0,93%), НЛМК (+0,92%) и "Башнефти" (+0,78%). "На внешнеполитическом поле инвесторы продолжают следить за ходом переговоров... Несмотря на заявления о сближении позиций по ряду тем, ключевые сложности сохраняются, особенно в вопросах территориального урегулирования. Ожидания любых конкретных договоренностей пока остаются сдержанными, но сам факт продолжения диалога поддерживает умеренный спрос на риск", - оценивает Магомедов. "Наиболее реалистичным выглядит сценарий умеренной динамики рынка: корпоративные отчёты сегодня дали акциям солидную фундаментальную базу, монетарный цикл ЦБ и постепенный переток депозитных денег работают в плюс", - заключает Силаев.

https://1prime.ru/20260226/veb-867833909.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, украина, сша, владимир чернов, стив уиткофф, мосбиржа, финам, росстат