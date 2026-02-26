Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.02.2026 Санкции против Белоруссии имеют последствия для европейцев, заявил Панасюк
Санкции против Белоруссии имеют последствия для европейцев, заявил Панасюк
Санкции против Белоруссии имеют последствия для европейцев, заявил Панасюк - 26.02.2026, ПРАЙМ
Санкции против Белоруссии имеют последствия для европейцев, заявил Панасюк
Санкции против Белоруссии имеют прямые социально-экономические последствия для самих европейцев, в том числе в сфере энергетики и благосостояния приграничных... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T03:20+0300
2026-02-26T03:20+0300
экономика
мировая экономика
белоруссия
литва
украина
ес
мид
politico
БРЮССЕЛЬ, 26 фев - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Санкции против Белоруссии имеют прямые социально-экономические последствия для самих европейцев, в том числе в сфере энергетики и благосостояния приграничных стран, заявил в интервью РИА Новости глава постпредства Белоруссии при ЕС Сергей Панасюк. "Особенно абсурд заключается в том, что эти санкции имеют последствия для самих европейцев, например, в сферах энергетики, логистики, торговли", - сказал он. Панасюк упомянул статью министра иностранных дел Беларуси Максим Рыженкова, которая называется "Почему я верю, что в Литве скоро что-то изменится". "В этом фактически обращении к литовскому народу содержится огромное количество конкретных факторов, которые показывают весь тот негативный эффект, который имеют санкции для социально-экономического развития и благосостояния самих жителей Литвы", - добавил он. Дипломат напомнил, что, в частности, в своей статье Рыженков обратил внимание литовцев на тот факт, что только с 2026 года тарифы на электроэнергию для них вырастут еще на 18%, а на холодную воду — еще на 10%, что является прямым и осознанным результатом выбора литовских политиков. При этом Панасюк напомнил, что по словам главы МИД страны, Беларусь готова "вместе вернуть то взаимовыгодное сотрудничество, которое только от нормализации отношений может приносить Литве дополнительно до 1 миллиарда евро каждый год". Еврокомиссия 18 февраля представила план финансирования граничащих с Россией и Белоруссией стран, которые экономически пострадали якобы на фоне конфликта на Украине. Как уточняло издание Politico, экономические трудности на фоне конфликта на Украине в большей степени испытывают страны Балтии, Финляндия и Польша, там сокращаются инвестиции, грузоперевозки, идет на спад туризм. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 26 февраля в 11.00 мск.
белоруссия
литва
украина
мировая экономика, белоруссия, литва, украина, ес, мид, politico
Экономика, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, ЛИТВА, УКРАИНА, ЕС, МИД, Politico
03:20 26.02.2026
 
Санкции против Белоруссии имеют последствия для европейцев, заявил Панасюк

Панасюк: санкции против Белоруссии имеют последствия для европейцев

БРЮССЕЛЬ, 26 фев - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Санкции против Белоруссии имеют прямые социально-экономические последствия для самих европейцев, в том числе в сфере энергетики и благосостояния приграничных стран, заявил в интервью РИА Новости глава постпредства Белоруссии при ЕС Сергей Панасюк.
"Особенно абсурд заключается в том, что эти санкции имеют последствия для самих европейцев, например, в сферах энергетики, логистики, торговли", - сказал он.
Панасюк упомянул статью министра иностранных дел Беларуси Максим Рыженкова, которая называется "Почему я верю, что в Литве скоро что-то изменится".
"В этом фактически обращении к литовскому народу содержится огромное количество конкретных факторов, которые показывают весь тот негативный эффект, который имеют санкции для социально-экономического развития и благосостояния самих жителей Литвы", - добавил он.
Дипломат напомнил, что, в частности, в своей статье Рыженков обратил внимание литовцев на тот факт, что только с 2026 года тарифы на электроэнергию для них вырастут еще на 18%, а на холодную воду — еще на 10%, что является прямым и осознанным результатом выбора литовских политиков.
При этом Панасюк напомнил, что по словам главы МИД страны, Беларусь готова "вместе вернуть то взаимовыгодное сотрудничество, которое только от нормализации отношений может приносить Литве дополнительно до 1 миллиарда евро каждый год".
Еврокомиссия 18 февраля представила план финансирования граничащих с Россией и Белоруссией стран, которые экономически пострадали якобы на фоне конфликта на Украине. Как уточняло издание Politico, экономические трудности на фоне конфликта на Украине в большей степени испытывают страны Балтии, Финляндия и Польша, там сокращаются инвестиции, грузоперевозки, идет на спад туризм.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 26 февраля в 11.00 мск.
 
