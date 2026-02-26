https://1prime.ru/20260226/sber-867841311.html

"Сбер" улучшил прогноз роста депозитов физлиц в банках

2026-02-26T13:26+0300

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. "Сбер" улучшил прогноз роста средств физлиц в российских банках в 2026 году до 13-15% с прежних 12-14%, у себя ожидает "в соответствии с сектором", следует из презентации банка. Согласно опубликованной презентации по отчетности банка по МСФО, "Сбер" теперь закладывает прогноз по росту депозитов физических лиц на уровне 13-15% против 12-14%, у себя ожидает без изменений - " в соответствии с сектором".

