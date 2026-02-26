Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сбер" улучшил прогноз роста депозитов физлиц в банках - 26.02.2026
https://1prime.ru/20260226/sber-867841311.html
"Сбер" улучшил прогноз роста депозитов физлиц в банках
"Сбер" улучшил прогноз роста депозитов физлиц в банках - 26.02.2026, ПРАЙМ
"Сбер" улучшил прогноз роста депозитов физлиц в банках
"Сбер" улучшил прогноз роста средств физлиц в российских банках в 2026 году до 13-15% с прежних 12-14%, у себя ожидает "в соответствии с сектором", следует из... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T13:26+0300
2026-02-26T13:26+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/1a/867841145_0:0:3254:1830_1920x0_80_0_0_cae34679a67e98e9f5033e1484f9dc82.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. "Сбер" улучшил прогноз роста средств физлиц в российских банках в 2026 году до 13-15% с прежних 12-14%, у себя ожидает "в соответствии с сектором", следует из презентации банка. Согласно опубликованной презентации по отчетности банка по МСФО, "Сбер" теперь закладывает прогноз по росту депозитов физических лиц на уровне 13-15% против 12-14%, у себя ожидает без изменений - " в соответствии с сектором".
Экономика, Банки, Финансы
13:26 26.02.2026
 
"Сбер" улучшил прогноз роста депозитов физлиц в банках

"Сбер" улучшил прогноз роста депозитов физлиц в российских банках до 13-15%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Стенд "Сбера"
Стенд Сбера - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. "Сбер" улучшил прогноз роста средств физлиц в российских банках в 2026 году до 13-15% с прежних 12-14%, у себя ожидает "в соответствии с сектором", следует из презентации банка.
Согласно опубликованной презентации по отчетности банка по МСФО, "Сбер" теперь закладывает прогноз по росту депозитов физических лиц на уровне 13-15% против 12-14%, у себя ожидает без изменений - " в соответствии с сектором".
Экономика Банки Финансы
 
 
