"Сбер" улучшил прогноз роста депозитов физлиц в банках
2026-02-26T13:26+0300
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. "Сбер" улучшил прогноз роста средств физлиц в российских банках в 2026 году до 13-15% с прежних 12-14%, у себя ожидает "в соответствии с сектором", следует из презентации банка. Согласно опубликованной презентации по отчетности банка по МСФО, "Сбер" теперь закладывает прогноз по росту депозитов физических лиц на уровне 13-15% против 12-14%, у себя ожидает без изменений - " в соответствии с сектором".
