С 1 марта сервисы не смогут списывать деньги по онлайн-подпискам

2026-02-26T03:32+0300

финансы

технологии

банки

дмитрий гусев

госдума

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. С 1 марта 2026 года сервисы не смогут списывать деньги по онлайн-подпискам, если человек удалил информацию о банковской карте или отозвал согласие, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия"). "С 1 марта 2026 года вступает в силу закон № 376-ФЗ. Формально - это про подписки. По сути - это про изменение правил в цифровой экономике. Последние годы бизнес научился зарабатывать не только на продукте, но и на человеческой забывчивости. Подписочная модель строится на автопродлении: человек подключил сервис, воспользовался пробным периодом - и дальше деньги списываются автоматически. Часто пользователь уже не пользуется услугой, но платит по инерции. Это называется "инерционная монетизация" - и в мире это огромный рынок. Новый закон ломает именно эту модель. Теперь если человек удалил карту или отозвал согласие - списаний быть не может. Согласие должно быть действующим, а не когда-то поставленной галочкой", - сказал Гусев. Он отметил, что речь идёт не о борьбе с цифровыми сервисами, а о балансе. "Подписочная экономика остаётся, но она должна быть прозрачной. Если сервис ценен - человек его продлит сам. Если он держится только на сложности отмены - значит, проблема в сервисе", - добавил депутат. Гусев не исключил, что некоторые платформы попробуют адаптироваться: менять формулировки договоров, иначе описывать модель доступа к контенту, и это, по его словам, нормальная рыночная реакция, но принцип уже закреплен: деньги списываются только при реальном согласии пользователя. "По сути, это первый шаг к более широкому регулированию цифровых контрактов. Мы постепенно уходим от модели "мелкий шрифт и скрытые условия" к модели прозрачного цифрового договора. Цифровая среда - это уже не эксперимент. Это повседневная жизнь миллионов людей. И там должны действовать такие же чёткие правила защиты потребителя, как и в офлайне. Этот межфракционный закон - как раз про это. Не против бизнеса. А за честные правила игры", - подытожил парламентарий.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

финансы, технологии, банки, дмитрий гусев, госдума