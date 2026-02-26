Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
С 1 марта сервисы не смогут списывать деньги по онлайн-подпискам - 26.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260226/servisy-867829540.html
С 1 марта сервисы не смогут списывать деньги по онлайн-подпискам
С 1 марта сервисы не смогут списывать деньги по онлайн-подпискам - 26.02.2026, ПРАЙМ
С 1 марта сервисы не смогут списывать деньги по онлайн-подпискам
С 1 марта 2026 года сервисы не смогут списывать деньги по онлайн-подпискам, если человек удалил информацию о банковской карте или отозвал согласие, сообщил РИА... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T03:32+0300
2026-02-26T03:32+0300
финансы
технологии
банки
дмитрий гусев
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867829540.jpg?1772065964
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. С 1 марта 2026 года сервисы не смогут списывать деньги по онлайн-подпискам, если человек удалил информацию о банковской карте или отозвал согласие, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия"). "С 1 марта 2026 года вступает в силу закон № 376-ФЗ. Формально - это про подписки. По сути - это про изменение правил в цифровой экономике. Последние годы бизнес научился зарабатывать не только на продукте, но и на человеческой забывчивости. Подписочная модель строится на автопродлении: человек подключил сервис, воспользовался пробным периодом - и дальше деньги списываются автоматически. Часто пользователь уже не пользуется услугой, но платит по инерции. Это называется "инерционная монетизация" - и в мире это огромный рынок. Новый закон ломает именно эту модель. Теперь если человек удалил карту или отозвал согласие - списаний быть не может. Согласие должно быть действующим, а не когда-то поставленной галочкой", - сказал Гусев. Он отметил, что речь идёт не о борьбе с цифровыми сервисами, а о балансе. "Подписочная экономика остаётся, но она должна быть прозрачной. Если сервис ценен - человек его продлит сам. Если он держится только на сложности отмены - значит, проблема в сервисе", - добавил депутат. Гусев не исключил, что некоторые платформы попробуют адаптироваться: менять формулировки договоров, иначе описывать модель доступа к контенту, и это, по его словам, нормальная рыночная реакция, но принцип уже закреплен: деньги списываются только при реальном согласии пользователя. "По сути, это первый шаг к более широкому регулированию цифровых контрактов. Мы постепенно уходим от модели "мелкий шрифт и скрытые условия" к модели прозрачного цифрового договора. Цифровая среда - это уже не эксперимент. Это повседневная жизнь миллионов людей. И там должны действовать такие же чёткие правила защиты потребителя, как и в офлайне. Этот межфракционный закон - как раз про это. Не против бизнеса. А за честные правила игры", - подытожил парламентарий.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, технологии, банки, дмитрий гусев, госдума
Финансы, Технологии, Банки, Дмитрий Гусев, Госдума
03:32 26.02.2026
 
С 1 марта сервисы не смогут списывать деньги по онлайн-подпискам

Депутат Гусев: сервисы не смогут списывать деньги по онлайн-подпискам

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. С 1 марта 2026 года сервисы не смогут списывать деньги по онлайн-подпискам, если человек удалил информацию о банковской карте или отозвал согласие, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия").
"С 1 марта 2026 года вступает в силу закон № 376-ФЗ. Формально - это про подписки. По сути - это про изменение правил в цифровой экономике. Последние годы бизнес научился зарабатывать не только на продукте, но и на человеческой забывчивости. Подписочная модель строится на автопродлении: человек подключил сервис, воспользовался пробным периодом - и дальше деньги списываются автоматически. Часто пользователь уже не пользуется услугой, но платит по инерции. Это называется "инерционная монетизация" - и в мире это огромный рынок. Новый закон ломает именно эту модель. Теперь если человек удалил карту или отозвал согласие - списаний быть не может. Согласие должно быть действующим, а не когда-то поставленной галочкой", - сказал Гусев.
Он отметил, что речь идёт не о борьбе с цифровыми сервисами, а о балансе. "Подписочная экономика остаётся, но она должна быть прозрачной. Если сервис ценен - человек его продлит сам. Если он держится только на сложности отмены - значит, проблема в сервисе", - добавил депутат.
Гусев не исключил, что некоторые платформы попробуют адаптироваться: менять формулировки договоров, иначе описывать модель доступа к контенту, и это, по его словам, нормальная рыночная реакция, но принцип уже закреплен: деньги списываются только при реальном согласии пользователя.
"По сути, это первый шаг к более широкому регулированию цифровых контрактов. Мы постепенно уходим от модели "мелкий шрифт и скрытые условия" к модели прозрачного цифрового договора. Цифровая среда - это уже не эксперимент. Это повседневная жизнь миллионов людей. И там должны действовать такие же чёткие правила защиты потребителя, как и в офлайне. Этот межфракционный закон - как раз про это. Не против бизнеса. А за честные правила игры", - подытожил парламентарий.
 
ФинансыТехнологииБанкиДмитрий ГусевГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала