"На кону стоит независимость". Сикорский сделал заявление о России

россия

украина

сша

польша

владимир мединский

сергей лавров

радослав сикорский

всу

нато

ес

МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Конфликт на Украине станет определяющим фактором в противостоянии России и Европейского союза, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, его слова цитирует Do Rzeczy. "На кону <…> стоит не только независимость этой страны и не только безопасность нашего европейского региона. Этот конфликт определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС", — отметил он.Он подчеркнул, что позиция Польши в данном вопросе совершенно ясна. На Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля Сикорский отметил, что если Россия пересечет границу страны, входящей в НАТО, то альянс активирует план действий в чрезвычайной ситуации. Он описал этот план словами: "Мы побеждаем, они проигрывают". Депутат Европарламента от немецкой партии BSW Михаэль фон дер Шуленбург подчеркнул, что заявления европейских лидеров о ситуации на Украине указывают на их поражение. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 февраля в интервью телеканалу "Аль-Арабия" заявил, что Москва будет обсуждать вопросы с Европой тогда, когда те изменят своё отношение. Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые встречи рабочей группы по безопасности с участием представителей России, Украины и США, на которых обсуждались нерешённые моменты мирного плана, предложенного США. После второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157". По сообщениям Кремля, США признали, что для долгосрочного разрешения конфликта нужно решить территориальный вопрос по формуле, согласованной на саммите в Аляске, что требует от ВСУ выхода из Донбасса — это одно из ключевых условий Москвы. Третий раунд переговоров по мирному разрешению конфликта состоялся в Женеве 17-18 февраля. Руководитель российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как трудные, но конструктивные, и сообщил, что очередная встреча по Украине запланирована на ближайшее время. Источник РИА Новости сообщил, что страны не подписывали никаких документов. Хотя конкретные дата и место для новых переговоров пока не определены, диалог будет продолжен.

