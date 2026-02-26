https://1prime.ru/20260226/siluanov-867839306.html

Силуанов отметил вклад "Сбера" в формирование доходной части бюджета

Силуанов отметил вклад "Сбера" в формирование доходной части бюджета - 26.02.2026, ПРАЙМ

Силуанов отметил вклад "Сбера" в формирование доходной части бюджета

Сбербанк вносит значительный вклад в формирование доходной части федерального бюджета, сообщил журналистам по итогам раскрытия отчетности "Сбера" за 2025 год по | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T12:12+0300

2026-02-26T12:12+0300

2026-02-26T12:12+0300

финансы

банки

антон силуанов

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/84311/97/843119799_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d77ae5e528e6cf6debee6e15242fa3be.jpg

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Сбербанк вносит значительный вклад в формирование доходной части федерального бюджета, сообщил журналистам по итогам раскрытия отчетности "Сбера" за 2025 год по МСФО министр финансов Антон Силуанов, который является председателем набсовета кредитной организации. "Сбер" выступает надежной опорой для людей и бизнеса, внедряя технологии, которые делают взаимодействие с финансовой инфраструктурой более удобным и безопасным. Высокая эффективность банка подтверждается и его финансовыми результатами. "Сбер" вносит значительный вклад в формирование доходной части федерального бюджета", - передает слова Силуанова пресс-служба Сбербанка. Силуанов также отметил, что в 2025 году Сбербанк выплатил рекордные в своей истории дивиденды в размере 786,9 миллиарда рублей. "Половина этой суммы направлена в казну государства, что создало весомый ресурс для финансирования приоритетных государственных программ. Такая финансовая отдача служит важным фактором укрепления бюджетной устойчивости и развития экономики в целом. Сильные результаты группы "Сбер" отражают взвешенную стратегию управления и продуманную бизнес-модель", - отметил министр. Сбербанк в 2025 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 7,9% - до 1,7 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20260110/moshenniki-866349599.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, антон силуанов, сбербанк