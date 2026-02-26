Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.02.2026
Силуанов отметил вклад "Сбера" в формирование доходной части бюджета
финансы
банки
антон силуанов
сбербанк
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Сбербанк вносит значительный вклад в формирование доходной части федерального бюджета, сообщил журналистам по итогам раскрытия отчетности "Сбера" за 2025 год по МСФО министр финансов Антон Силуанов, который является председателем набсовета кредитной организации. "Сбер" выступает надежной опорой для людей и бизнеса, внедряя технологии, которые делают взаимодействие с финансовой инфраструктурой более удобным и безопасным. Высокая эффективность банка подтверждается и его финансовыми результатами. "Сбер" вносит значительный вклад в формирование доходной части федерального бюджета", - передает слова Силуанова пресс-служба Сбербанка. Силуанов также отметил, что в 2025 году Сбербанк выплатил рекордные в своей истории дивиденды в размере 786,9 миллиарда рублей. "Половина этой суммы направлена в казну государства, что создало весомый ресурс для финансирования приоритетных государственных программ. Такая финансовая отдача служит важным фактором укрепления бюджетной устойчивости и развития экономики в целом. Сильные результаты группы "Сбер" отражают взвешенную стратегию управления и продуманную бизнес-модель", - отметил министр. Сбербанк в 2025 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 7,9% - до 1,7 триллиона рублей.
финансы, банки, антон силуанов, сбербанк
Финансы, Банки, Антон Силуанов, Сбербанк
12:12 26.02.2026
 
Силуанов отметил вклад "Сбера" в формирование доходной части бюджета

Силуанов: Сбербанк вносит большой вклад в формирование доходной части бюджета

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Сбербанк вносит значительный вклад в формирование доходной части федерального бюджета, сообщил журналистам по итогам раскрытия отчетности "Сбера" за 2025 год по МСФО министр финансов Антон Силуанов, который является председателем набсовета кредитной организации.
"Сбер" выступает надежной опорой для людей и бизнеса, внедряя технологии, которые делают взаимодействие с финансовой инфраструктурой более удобным и безопасным. Высокая эффективность банка подтверждается и его финансовыми результатами. "Сбер" вносит значительный вклад в формирование доходной части федерального бюджета", - передает слова Силуанова пресс-служба Сбербанка.
Силуанов также отметил, что в 2025 году Сбербанк выплатил рекордные в своей истории дивиденды в размере 786,9 миллиарда рублей.
"Половина этой суммы направлена в казну государства, что создало весомый ресурс для финансирования приоритетных государственных программ. Такая финансовая отдача служит важным фактором укрепления бюджетной устойчивости и развития экономики в целом. Сильные результаты группы "Сбер" отражают взвешенную стратегию управления и продуманную бизнес-модель", - отметил министр.
Сбербанк в 2025 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 7,9% - до 1,7 триллиона рублей.
ФинансыБанкиАнтон СилуановСбербанк
 
 
