https://1prime.ru/20260226/siluanov-867839306.html
Силуанов отметил вклад "Сбера" в формирование доходной части бюджета
Силуанов отметил вклад "Сбера" в формирование доходной части бюджета - 26.02.2026, ПРАЙМ
Силуанов отметил вклад "Сбера" в формирование доходной части бюджета
Сбербанк вносит значительный вклад в формирование доходной части федерального бюджета, сообщил журналистам по итогам раскрытия отчетности "Сбера" за 2025 год по | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T12:12+0300
2026-02-26T12:12+0300
2026-02-26T12:12+0300
финансы
банки
антон силуанов
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/97/843119799_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d77ae5e528e6cf6debee6e15242fa3be.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Сбербанк вносит значительный вклад в формирование доходной части федерального бюджета, сообщил журналистам по итогам раскрытия отчетности "Сбера" за 2025 год по МСФО министр финансов Антон Силуанов, который является председателем набсовета кредитной организации. "Сбер" выступает надежной опорой для людей и бизнеса, внедряя технологии, которые делают взаимодействие с финансовой инфраструктурой более удобным и безопасным. Высокая эффективность банка подтверждается и его финансовыми результатами. "Сбер" вносит значительный вклад в формирование доходной части федерального бюджета", - передает слова Силуанова пресс-служба Сбербанка. Силуанов также отметил, что в 2025 году Сбербанк выплатил рекордные в своей истории дивиденды в размере 786,9 миллиарда рублей. "Половина этой суммы направлена в казну государства, что создало весомый ресурс для финансирования приоритетных государственных программ. Такая финансовая отдача служит важным фактором укрепления бюджетной устойчивости и развития экономики в целом. Сильные результаты группы "Сбер" отражают взвешенную стратегию управления и продуманную бизнес-модель", - отметил министр. Сбербанк в 2025 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 7,9% - до 1,7 триллиона рублей.
https://1prime.ru/20260110/moshenniki-866349599.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/97/843119799_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_a224f3d35ab6600411dd07ee956d08ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, антон силуанов, сбербанк
Финансы, Банки, Антон Силуанов, Сбербанк
Силуанов отметил вклад "Сбера" в формирование доходной части бюджета
Силуанов: Сбербанк вносит большой вклад в формирование доходной части бюджета
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Сбербанк вносит значительный вклад в формирование доходной части федерального бюджета, сообщил журналистам по итогам раскрытия отчетности "Сбера" за 2025 год по МСФО министр финансов Антон Силуанов, который является председателем набсовета кредитной организации.
"Сбер" выступает надежной опорой для людей и бизнеса, внедряя технологии, которые делают взаимодействие с финансовой инфраструктурой более удобным и безопасным. Высокая эффективность банка подтверждается и его финансовыми результатами. "Сбер" вносит значительный вклад в формирование доходной части федерального бюджета", - передает слова Силуанова
пресс-служба Сбербанка
.
Силуанов также отметил, что в 2025 году Сбербанк выплатил рекордные в своей истории дивиденды в размере 786,9 миллиарда рублей.
"Половина этой суммы направлена в казну государства, что создало весомый ресурс для финансирования приоритетных государственных программ. Такая финансовая отдача служит важным фактором укрепления бюджетной устойчивости и развития экономики в целом. Сильные результаты группы "Сбер" отражают взвешенную стратегию управления и продуманную бизнес-модель", - отметил министр.
Сбербанк в 2025 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 7,9% - до 1,7 триллиона рублей.
"Сбер" рассказал о новой схеме мошенничества с обратным звонком