Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СК окажет помощь семье погибшей при крушении вертолета в Приамурье - 26.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260226/sk-867833635.html
СК окажет помощь семье погибшей при крушении вертолета в Приамурье
СК окажет помощь семье погибшей при крушении вертолета в Приамурье - 26.02.2026, ПРАЙМ
СК окажет помощь семье погибшей при крушении вертолета в Приамурье
Руководство СУСК по Амурской области окажет помощь семье следователя Маргариты Гавриловой, погибшей при исполнении служебных обязанностей в крушении вертолёта в | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T07:55+0300
2026-02-26T07:55+0300
общество
россия
амурская область
приамурье
мвд
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867833635.jpg?1772081742
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 фев – ПРАЙМ. Руководство СУСК по Амурской области окажет помощь семье следователя Маргариты Гавриловой, погибшей при исполнении служебных обязанностей в крушении вертолёта в Приамурье, у неё осталось двое детей, сообщает ведомство. Девятнадцатого февраля Гаврилова вместе с начальником отдела УУП и ПДН МО МВД России "Октябрьский" после проведенных следственных действий вылетела с места происшествия, расположенного в 138 километрах от села Амаранка Ромненского округа, в село Ромны на борту вертолета, но до места назначения борт так и не добрался, пропав с радаров. 21 февраля в ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела погибших. "У Маргариты остались двое детей. Руководство СУ СК России по Амурской области выражает соболезнования родным и близким погибшей сотрудницы и окажет её семье всю необходимую помощь", - говорится в сообщении. Отмечается, что Гаврилова родилась в Амурской области. В 2025 году пришла на службу в систему Следственного комитета Российской Федерации, до этого с 2017 года проходила службу в органах внутренних дел.
амурская область
приамурье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, амурская область, приамурье, мвд, ск рф
Общество , РОССИЯ, Амурская область, Приамурье, МВД, СК РФ
07:55 26.02.2026
 
СК окажет помощь семье погибшей при крушении вертолета в Приамурье

СК окажет помощь семье погибшей при крушении вертолета в Приамурье следователя Гавриловой

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 фев – ПРАЙМ. Руководство СУСК по Амурской области окажет помощь семье следователя Маргариты Гавриловой, погибшей при исполнении служебных обязанностей в крушении вертолёта в Приамурье, у неё осталось двое детей, сообщает ведомство.
Девятнадцатого февраля Гаврилова вместе с начальником отдела УУП и ПДН МО МВД России "Октябрьский" после проведенных следственных действий вылетела с места происшествия, расположенного в 138 километрах от села Амаранка Ромненского округа, в село Ромны на борту вертолета, но до места назначения борт так и не добрался, пропав с радаров. 21 февраля в ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела погибших.
"У Маргариты остались двое детей. Руководство СУ СК России по Амурской области выражает соболезнования родным и близким погибшей сотрудницы и окажет её семье всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Гаврилова родилась в Амурской области. В 2025 году пришла на службу в систему Следственного комитета Российской Федерации, до этого с 2017 года проходила службу в органах внутренних дел.
 
ОбществоРОССИЯАмурская областьПриамурьеМВДСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала