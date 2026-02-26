СК окажет помощь семье погибшей при крушении вертолета в Приамурье

https://1prime.ru/20260226/sk-867833635.html
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 фев – ПРАЙМ. Руководство СУСК по Амурской области окажет помощь семье следователя Маргариты Гавриловой, погибшей при исполнении служебных обязанностей в крушении вертолёта в Приамурье, у неё осталось двое детей, сообщает ведомство.
Девятнадцатого февраля Гаврилова вместе с начальником отдела УУП и ПДН МО МВД России "Октябрьский" после проведенных следственных действий вылетела с места происшествия, расположенного в 138 километрах от села Амаранка Ромненского округа, в село Ромны на борту вертолета, но до места назначения борт так и не добрался, пропав с радаров. 21 февраля в ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела погибших.
"У Маргариты остались двое детей. Руководство СУ СК России по Амурской области выражает соболезнования родным и близким погибшей сотрудницы и окажет её семье всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Гаврилова родилась в Амурской области. В 2025 году пришла на службу в систему Следственного комитета Российской Федерации, до этого с 2017 года проходила службу в органах внутренних дел.
