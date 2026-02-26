https://1prime.ru/20260226/sk-867857106.html
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске ранее был судим
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – ПРАЙМ. Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске - местный, ранее он был судим, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона. Ранее в СК РФ сообщили, что установлен и задержан подозреваемый в похищении девочки в Смоленске, с ним работают следователи. "Он местный, судимый", - сказал собеседник агентства.
