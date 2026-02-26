https://1prime.ru/20260226/sk-867858578.html
Найденную в Смоленске девочку передадут семье в ближайшее время
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – ПРАЙМ. Найденная после похищения девочка в Смоленске пока не встретилась с мамой, ее передадут семье в ближайшее время, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона. "С мамой девочка еще не встретилась, ее должны скоро передать семье", - рассказал собеседник.
