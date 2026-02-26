Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Найденную в Смоленске девочку передадут семье в ближайшее время - 26.02.2026
Найденную в Смоленске девочку передадут семье в ближайшее время
Найденную в Смоленске девочку передадут семье в ближайшее время - 26.02.2026, ПРАЙМ
Найденную в Смоленске девочку передадут семье в ближайшее время
Найденная после похищения девочка в Смоленске пока не встретилась с мамой, ее передадут семье в ближайшее время, сообщили РИА Новости в силовых структурах... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T23:05+0300
2026-02-26T23:05+0300
общество
россия
смоленск
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600270_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5f5768fca99093456528c5d8aa89247a.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – ПРАЙМ. Найденная после похищения девочка в Смоленске пока не встретилась с мамой, ее передадут семье в ближайшее время, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона. "С мамой девочка еще не встретилась, ее должны скоро передать семье", - рассказал собеседник.
смоленск
общество , россия, смоленск
Общество , РОССИЯ, Смоленск
23:05 26.02.2026
 
Найденную в Смоленске девочку передадут семье в ближайшее время

Найденную в Смоленске после похищения девочку передадут семье в ближайшее время

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – ПРАЙМ. Найденная после похищения девочка в Смоленске пока не встретилась с мамой, ее передадут семье в ближайшее время, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.
"С мамой девочка еще не встретилась, ее должны скоро передать семье", - рассказал собеседник.
Поисковики рассказали о состоянии найденной в Смоленске девочки
ОбществоРОССИЯСмоленск
 
 
Заголовок открываемого материала