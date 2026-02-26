https://1prime.ru/20260226/smi-867835849.html
ЕС хочет добиться отмены вето Венгрии, пишет Politico
ЕС хочет добиться отмены вето Венгрии, пишет Politico - 26.02.2026, ПРАЙМ
ЕС хочет добиться отмены вето Венгрии, пишет Politico
Евросоюз не станет принимать юридические меры против Венгрии за отказ поддержать выделение кредита Украине на 90 миллиардов евро, а вместо этого сосредоточится... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T09:41+0300
2026-02-26T09:41+0300
2026-02-26T09:41+0300
энергетика
мировая экономика
венгрия
украина
будапешт
петер сийярто
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Евросоюз не станет принимать юридические меры против Венгрии за отказ поддержать выделение кредита Украине на 90 миллиардов евро, а вместо этого сосредоточится на давлении и уговорах, в частности, речь может идти о документе с обещанием восстановить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов и неназванного чиновника ЕС. Председатель Европейского совета Антониу Кошта во вторник на пресс-конференции в Киеве обвинил Венгрию в шантаже после наложения Будапештом вето на выдачу кредита Украине, призвал Еврокомиссию использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для преодоления блокировки. Как пишет издание, действия Орбана вызвали возмущение во всем ЕС, а заявления Кошты намекали на возможное юридическое наказание, которое может принять форму так называемой процедуры по статье 7, лишающей Будапешт права голоса. "Однако четыре дипломата и высокопоставленный чиновник ЕС ... отвергли идею юридического решения проблемы ... Вместо этого они утверждали, что лидеры должны сосредоточиться на давлении и уговорах, чтобы Будапешт отказался от своего вето", - пишет издание. Два дипломата заявили, что более реалистичным способом решения проблемы является подготовка "документа", в котором будет изложено обещание восстановить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". "Времени для юридического варианта нет ... Придется искать политическое решение", - заявил один из дипломатов. Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину. Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
https://1prime.ru/20260225/kallas-867825553.html
венгрия
украина
будапешт
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0625835c99e827b89f5aef5d4d996f91.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, ес
Энергетика, Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Будапешт, Петер Сийярто, ЕС
ЕС хочет добиться отмены вето Венгрии, пишет Politico
Politico: ЕС обещает Венгрии восстановить поставки нефти по "Дружбе"
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Евросоюз не станет принимать юридические меры против Венгрии за отказ поддержать выделение кредита Украине на 90 миллиардов евро, а вместо этого сосредоточится на давлении и уговорах, в частности, речь может идти о документе с обещанием восстановить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов и неназванного чиновника ЕС.
Председатель Европейского совета Антониу Кошта во вторник на пресс-конференции в Киеве
обвинил Венгрию
в шантаже после наложения Будапештом
вето на выдачу кредита Украине
, призвал Еврокомиссию использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для преодоления блокировки.
Как пишет издание, действия Орбана вызвали возмущение во всем ЕС,
а заявления Кошты намекали на возможное юридическое наказание, которое может принять форму так называемой процедуры по статье 7, лишающей Будапешт права голоса.
"Однако четыре дипломата и высокопоставленный чиновник ЕС ... отвергли идею юридического решения проблемы ... Вместо этого они утверждали, что лидеры должны сосредоточиться на давлении и уговорах, чтобы Будапешт отказался от своего вето", - пишет издание.
Два дипломата заявили, что более реалистичным способом решения проблемы является подготовка "документа", в котором будет изложено обещание восстановить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".
"Времени для юридического варианта нет ... Придется искать политическое решение", - заявил один из дипломатов.
Венгрия вместе со Словакией
27 января лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину. Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто
, Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
"Самолюбие лопнуло". Выходка Каллас против Венгрии возмутила Запад