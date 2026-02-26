https://1prime.ru/20260226/smi-867835849.html

ЕС хочет добиться отмены вето Венгрии, пишет Politico

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Евросоюз не станет принимать юридические меры против Венгрии за отказ поддержать выделение кредита Украине на 90 миллиардов евро, а вместо этого сосредоточится на давлении и уговорах, в частности, речь может идти о документе с обещанием восстановить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов и неназванного чиновника ЕС. Председатель Европейского совета Антониу Кошта во вторник на пресс-конференции в Киеве обвинил Венгрию в шантаже после наложения Будапештом вето на выдачу кредита Украине, призвал Еврокомиссию использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для преодоления блокировки. Как пишет издание, действия Орбана вызвали возмущение во всем ЕС, а заявления Кошты намекали на возможное юридическое наказание, которое может принять форму так называемой процедуры по статье 7, лишающей Будапешт права голоса. "Однако четыре дипломата и высокопоставленный чиновник ЕС ... отвергли идею юридического решения проблемы ... Вместо этого они утверждали, что лидеры должны сосредоточиться на давлении и уговорах, чтобы Будапешт отказался от своего вето", - пишет издание. Два дипломата заявили, что более реалистичным способом решения проблемы является подготовка "документа", в котором будет изложено обещание восстановить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". "Времени для юридического варианта нет ... Придется искать политическое решение", - заявил один из дипломатов. Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину. Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.

мировая экономика, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, ес