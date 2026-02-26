https://1prime.ru/20260226/sovet-867826916.html

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства - 26.02.2026, ПРАЙМ

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства пройдет в Москве в четверг. | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T00:55+0300

2026-02-26T00:55+0300

2026-02-26T00:55+0300

экономика

белоруссия

москва

минск

александр лукашенко

владимир путин

совет министров

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867826916.jpg?1772056526

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Заседание Высшего государственного совета Союзного государства пройдет в Москве в четверг. Ниже приводится справочная информация. В соответствии с Договором о создании Союзного государства, Высший государственный совет является высшим органом Союзного государства (СГ). В состав Высшего государственного совета входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов государств-участников. Высший государственный совет решает важнейшие вопросы развития СГ; образует в пределах своей компетенции органы СГ, включая органы управления отраслевого и функционального характера; назначает выборы в палату представителей парламента СГ; утверждает бюджет СГ, принятый парламентом СГ, и годовые отчеты о его исполнении; утверждает международные договоры СГ, ратифицированные парламентом; утверждает государственную символику СГ; определяет местопребывание органов СГ; заслушивает ежегодный отчет председателя Совета министров о реализации принятых решений. Высший государственный совет выполняет и другие функции, отнесенные к его ведению Договором о создании Союзного государства либо переданные на его рассмотрение государствами-участниками. Высший государственный совет в пределах своих полномочий издает декреты, постановления и директивы. Акты Высшего государственного совета принимаются на основе единогласия государств-участников. Акт не является принятым, если одно из государств-участников высказалось против его принятия. Голосование на заседаниях Высшего государственного совета от имени государства-участника осуществляет глава государства либо лицо, им уполномоченное. Председателем Высшего государственного совета является один из глав государств-участников на основе ротации, если они не договорились об ином. В настоящее время функции председателя Высшего государственного совета исполняет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 2000 года. Всего было проведено 25 заседаний Высшего госсовета Союзного государства, последнее из которых – 6 декабря 2024 года в Минске. Заседание состоялось в преддверии 25-летия со дня подписания Договора о создании Союзного государства (8 декабря 1999 года). По итогам заседания Россия и Белоруссия заключили межгосударственный Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Также была утверждена Концепция безопасности Союзного государства. Кроме того, лидеры двух стран подписали межгосударственный договор, который предусматривает поэтапное формирование объединенного рынка электроэнергии СГ. Были приняты решения, касающиеся единых правил защиты прав потребителей в СГ, мер по противодействию незаконному импорту товаров на территорию СГ, а также по установлению комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории СГ. После подписания документов состоялась церемония специального гашения почтовых блоков к 25-летию со дня подписания Договора о Союзном государстве. В ней приняли участие президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко. На торжественном мероприятии присутствовали высшие должностные лица обеих стран. Очередное заседание Высшего Госсовета Союзного государства пройдет 26 февраля 2026 года.

белоруссия

москва

минск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

белоруссия, москва, минск, александр лукашенко, владимир путин, совет министров