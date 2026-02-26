https://1prime.ru/20260226/sravni-867844616.html

В Сравни рассказали о цифровой трансформации кредитования малого бизнеса

В Сравни рассказали о цифровой трансформации кредитования малого бизнеса - 26.02.2026, ПРАЙМ

В Сравни рассказали о цифровой трансформации кредитования малого бизнеса

Ключевые результаты цифровой трансформации кредитования малого и среднего бизнеса, которую провел финансовый маркетплейс Сравни, озвучил директор по развитию... | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T17:01+0300

2026-02-26T17:01+0300

2026-02-26T17:01+0300

финансы

банки

россия

сравни

https://cdnn.1prime.ru/img/83240/90/832409046_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_798307d7121611bc700a51a3283a2cc3.jpg

МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Ключевые результаты цифровой трансформации кредитования малого и среднего бизнеса, которую провел финансовый маркетплейс Сравни, озвучил директор по развитию продуктов МСБ в Сравни Равшан Хадыров. Основной результат 2025 года – процесс оформления кредита сокращен с двух месяцев до одного часа, а открытие расчетного счета – с трех рабочих дней до 40 минут при росте объема запросов на финансирование до 250 миллиардов рублей, рассказал он на заседании Комиссии по развитию финансовых инструментов региональных, средних и малых банков Совета ТПП РФ по финансовому рынку и инвестициям. По его словам, создание единого клиентского пути сопряжено с разными сложностями. Однако ради эффективности малого бизнеса эту задачу необходимо решать. Ключевыми драйверами роста для Сравни стали внедрение автоматического скоринга по ИНН, системы предодобрения, онлайн-анкетирования и электронной подписи договоров. “Наша цифровая платформа объединяет процессы десятков банков в единое окно. Это позволяет клиентам проходить процедуру онлайн без необходимости посещать отделения и дублировать документы. Мы агрегируем данные и предоставляем партнерам уже готовые сведения о клиенте", - рассказал Равшан Хадыров. Крупные игроки уже внедряют скоростное кредитование, где решение принимается за 15 минут на основании лишь паспорта и электронной подписи. В течение ближайшего года-двух эта модель станет общеотраслевым стандартом. Если региональные банки не подтянутся, то могут потерять конкурентоспособность, считает он. Кроме того, сами участники бизнеса стали более реалистично формировать кредитные заявки, а не абстрактно запрашивать максимальные суммы. Такая зрелость ускоряет процесс кредитования.

https://1prime.ru/20260210/sravni-867329380.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, сравни