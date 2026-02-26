Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США нарастили импорт сыра из России до максимума за три года - 26.02.2026, ПРАЙМ
Экономика
https://1prime.ru/20260226/ssha-867828430.html
2026-02-26T02:17+0300
2026-02-26T02:17+0300
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в прошлом году нарастили импорт сыра из России почти на десятую часть - до максимума за три года, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Общая стоимость американского импорта сыра из РФ за 2025 год составила 172,1 тысячи долларов, что на 9% выше, чем годом ранее. Благодаря росту поставок, который продолжался последние два года, их объем достиг максимума с 2021 года. За декабрь американцы приобрели у россиян сыра на 6,9 тысячи долларов - в 3,2 раза меньше, чем в ноябре. В декабре предыдущего года поставок не было. При этом больше всего сыра США в прошлом году приобрели у Италии (380,3 миллиона долларов), Франции (257,9 миллиона), Испании (126,6 миллиона), Нидерландов (119 миллионов) и Ирландии (95,8 миллиона).
