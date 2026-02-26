https://1prime.ru/20260226/ssha-867856349.html
Дмитриев покинул отель Four Seasons в Женеве
Дмитриев покинул отель Four Seasons в Женеве - 26.02.2026, ПРАЙМ
Дмитриев покинул отель Four Seasons в Женеве
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев покинул отель Four Seasons в Женеве, где, как сообщалось, провел... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T21:25+0300
2026-02-26T21:25+0300
2026-02-26T21:25+0300
сша
женева
украина
кирилл дмитриев
стив уиткофф
джаред кушнер
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860707608_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd30fe1030c386662528fc7f03206f4e.jpg
ЖЕНЕВА, 26 фев - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев покинул отель Four Seasons в Женеве, где, как сообщалось, провел переговоры с американской стороной, передает корреспондент РИА Новости. Дмитриев уехал из отеля в районе 18.30 (20.30 мск), после того как отель покинули американские переговорщики. Он провел там чуть более двух часов. Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что он и зять лидера США Джаред Кушнер намерены в четверг встретиться в Женеве с секретарем совета нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым.
https://1prime.ru/20260226/ukraina-867832494.html
сша
женева
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860707608_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f6ab05b4c6f081b48e5913e0cce6894d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, женева, украина, кирилл дмитриев, стив уиткофф, джаред кушнер, в мире
США, ЖЕНЕВА, УКРАИНА, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, В мире
Дмитриев покинул отель Four Seasons в Женеве
Дмитриев покинул отель Four Seasons, где провел переговоры с американской стороной