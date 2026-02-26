Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев покинул отель Four Seasons в Женеве - 26.02.2026
Дмитриев покинул отель Four Seasons в Женеве
сша
женева
украина
кирилл дмитриев
стив уиткофф
джаред кушнер
в мире
ЖЕНЕВА, 26 фев - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев покинул отель Four Seasons в Женеве, где, как сообщалось, провел переговоры с американской стороной, передает корреспондент РИА Новости. Дмитриев уехал из отеля в районе 18.30 (20.30 мск), после того как отель покинули американские переговорщики. Он провел там чуть более двух часов. Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что он и зять лидера США Джаред Кушнер намерены в четверг встретиться в Женеве с секретарем совета нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым.
сша
женева
украина
сша, женева, украина, кирилл дмитриев, стив уиткофф, джаред кушнер
США, ЖЕНЕВА, УКРАИНА, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, В мире
21:25 26.02.2026
 
Дмитриев покинул отель Four Seasons в Женеве

Дмитриев покинул отель Four Seasons, где провел переговоры с американской стороной

ЖЕНЕВА, 26 фев - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев покинул отель Four Seasons в Женеве, где, как сообщалось, провел переговоры с американской стороной, передает корреспондент РИА Новости.
Дмитриев уехал из отеля в районе 18.30 (20.30 мск), после того как отель покинули американские переговорщики. Он провел там чуть более двух часов.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что он и зять лидера США Джаред Кушнер намерены в четверг встретиться в Женеве с секретарем совета нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым.
